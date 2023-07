11 Rating Drama Korea Terbaru 2023, Drakor Revenant Anjlok

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Ketahui hasil rating drama Korea terbaru Juli 2023, banyak drakor yang mengalami perubahan, termasuk Revenant.

Terpantau drama Korea terbaru Revenant mengalami keanjlokan rating di episode terbarunya.

Nasib serupa juga dialami rating drama Korea terbaru King The Land, Durian's Affair, dan See You in My 19th Life.

Berikut ini rangkuman hasil rating drama Korea terbaru Juli 2023 selengkapnya, yang dilansir dari Soompi.com (9/7/2023).

1. Revenant

Drama Revenant turun pada episode terbarunya.

Serial horor yang dibintangi Kim Tae Ri ini anjlok dengan hanya meraih peringkat 9,5 persen setelah sempat meningkat dengan raihan rating 10,8 persen.

Rating terbarunya itu pun menjadi yang paling rendah selama penayangan drakor tersebut.

Sementara itu, Revenant juga sempat menurun di angka 10 persen dari 11 persen.

Ratingnya meningkat dari episode perdana yang mencetak 9,9 persen ke 10 persen.

Drama ini bercerita tentang kisah seorang gadis yang dirasuki iblis jahat.

2. King The Land

Drama romantis komedi King The Land mengalami penurunan di episode terbarunya.

Tayang pada Sabtu (8/7/2023) lalu, episode tujuh dari drama tersebut hanya mendapatkan skor 10,6 persen.