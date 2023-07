Calon DPD RI Petrus Tjandra Menempati Posisi 2 Besar Berbagai Hasil Polling di Lampung

Tribunlampung.co.id, Bandar Lampung - Nama Petrus Tjandra bertahan di urutan 4 besar berdasarkan berbagai hasil Polling Politik untuk pilihan calon DPD RI 2024 asal Lampung.

Sebagaimana diketahui puluhan Polling Politik untuk pilihan DPD RI wilayah Lampung terus beredar di media sosial.

Namun, dari sejumlah Polling yang beredar nama Petrus Tjandra masuk dalam urutan 4 besar.

Teranyar, Petrus mendapat dukungan politik sebanyak 13.265 dengan presentase 28,46 persen menempatkan dia di urutan kedua di bawah Khaidir Bujung.

Bahkan dalam PolingKita nama Petrus Tjandra sempat ditulis salah. Namun, nama Petrus Tjandra tetap berada di urutan ketiga.

Atas capaian itu Petrus Tjandra mengucapkan terimakasih kepada seluruh pendukungnya.

"Terimakasih atas doa dan dukungan teman-teman. Walau begitu banyak gangguan IT yang tidak bisa Vote. Tapi masyarakat Lampung tetap berusaha menentukan pilihannya ke saya," kata Petrus Tjandra kepada Tribunlampung.co.id, Sabtu (8/7/2023).

"You already vote on this poll, kita masih bisa sukses menjadi pemenang di urutan 1,2,3 hingga 4," katanya.

Ia mengatakan semua gangguan IT yang sengaja atau tidak sengaja justru membuat masyarakat lebih semangat dan lebih kuat berjuang untuknya.

"Saya tidak mempermasalahkan itu yang pasti saya ucapkan terimakasih kepada masyarakat Lampung, saya yakin bersama kita pasti bisa," tandas pengusung tagline Lampung Bisa ini.

Petrus Berharap dukungan masyarakat terus bertambah sehingga ia bisa menjadi wakil untuk kemajuan daerah Lampung.

(Tribunlampung.co.id/Riyo Pratama)