Prodi PBI Laksanakan Kegiatan Dua Pilar Internasionalisasi dan Digitalisasi

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID , BANDAR LAMPUNG – Program Studi (Prodi) Pendidikan Bahasa Inggris (PBI) Fakultas Tarbiyah dan Keguruan (FTK) UIN Raden Intan Lampung adakan kegiatan yang mengandung dua pilar pengembangan kampus, yaitu Internasionalisasi dan Digitalisasi.

Kegiatan tersebut yaitu Workshop Peninjauan Kurikulum OBE (Outcome Based Education) yang diselenggarakan seperti halnya prodi lain di lingkungan UIN RIL yang diprioritaskan untuk submit ke akreditasi internasional.

Di samping itu, kegiatan Pengembangan Media dan Sistem Penilaian Digital pada Pembelajaran Bahasa juga dilaksanakan selama tiga hari (10-12) Juli 2023 di Ruang Meeting Gedung Academic & Research Center yang diikuti oleh dosen-dosen Prodi PBI.

Dekan FTK, Prof Dr Hj Nirva Diana MPd membuka kegiatan ini secara resmi pada Senin (10/7) dan berharap Prodi PBI yang saat ini sudah terakreditasi Unggul dapat meneruskannya menjadi terakreditasi internasional FIBAA (Foundation for International Business Administration Accreditation).

Sementara itu, Ketua Prodi PBI Dr Mohammad Muhassin MHum mengatakan, kegiatan ini mengusung dua amanat pimpinan dari tiga pilar utama pengembangan kampus yakni Internasionalisasi, Digitalisasi dan Kemandirian kampus.

Dia berharap kepada para peserta agar fokus dan serius selama mengikuti kegiatan yang dipaparkan oleh Pupung Purnawarman MSc Ed PhD dari Universitas Pendidikan Indonesia.

Dalam kesempatan tersebut Pupung memaparkan pendalaman mengenai OBE. “OBE itu berisi proses pendidikan pembelajaran yang berfokus pada pencapaian luaran tertentu yang sudah ditentukan secara spesifik yaitu berupa result oriented knowledge, ability dan behavior,” katanya.

Dia juga menjelaskan principles of OBE yang terdiri dari clarity of focus, expanded opportunity, high expectations for all succeed, dan design down from ultimate culmination outcomes.

