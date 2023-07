Berharap Restu Keluarga, Lucinta Luna Jemput Pria Bule Calon Suaminya di Bandara

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Berharap mendapat restu keluarga, Lucinta Luna jemput Pria Bule calon suaminya di bandara.

Calon suami Lucinta Luna adalah seorang Pria Bule yang baru pertama kali datang ke Indonesia.

Artis Lucinta Luna pun menyambut hangat Pria Bule tampan yang dijemputnya di bandara.

Perjumpaannya di bandara, Lucinta Luna tak sungkan mendaratkan ciuman dan pelukan kepada Pria Bule yang disebut-sebut sebagai calon suaminya itu.

Lucinta Luna terlihat bahagia didatangi Pria Bule calon suaminya hingga menginginkan restu dari keluarganya.

"Finally first time you come to my country, welcome to Indonesian (akhirnya kamu pertama kali datang ke negaraku, selamat datang di Indonesia)," tulis Lucinta Luna pada akun TikToknya Kamis (13/07/2023).

Lanjut perempuan berusia 29 tahun ini, ia mengungkapkan akan meminta restu keluarga.

Dirinya minta didoakan agar calon suaminya itu drestui oleh keluarga Lucinta.

"Bismillah doain , semoga calon suamiku dapat restu dari keluargaku," tulisnya lagi.

Bule tersebut memakai kemeja bewarna biru dengan bawahan celana hitam.