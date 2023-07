Pengembangan Bisnis Internet di Lampung, PLN UID Lampung dan PLN Icon Plus Teken Kerjasama Pemasaran

Penandatanganan Kerjasama Pemasaran Bersama oleh General Manager PLN UID Lampung dan Dirut PLN Icon Plus

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi (UID) Lampung dan PT PLN Icon Plus sebagai Subholding Beyond kWh dari PT PLN (Persero) sepakat berkolaborasi dalam pengembangan bisnis internet di Provinsi Lampung.

Hal itu diwujudkan dengan penandatangan Nota Kesepahaman Pemasaran Bersama yang dilakukan di Kantor PLN UID Lampung pada hari Kamis, 13 Juli 2023.

Penandatanganan Nota Kesepahaman ini dilakukan oleh General Manager PLN UID Lampung, Saleh Siwanto dan Direktur Utama PLN Icon Plus, Ari Rahmat Indra Cahyadi. Penandatanganan kerjasama itu diharapkan dapat menciptakan program-program pemasaran bersama terkait produk dan layanan yang lebih variatif dan inovatif kedua belah pihak.

"Melalui kerjasama ini, diharapkan dapat terjalin kolaborasi dan sinergi yang baik diantara PLN Group. Sehingga, informasi terkait produk-produk PLN Icon Plus dapat diterima secara masif hingga ke unit-unit PLN dan masyarakat," ujar Direktur Utama PLN Icon Plus, Ari Rahmat Indra Cahyadi.

Saat ini, sebanyak 74 cluster telah tersedia jaringan Iconnet yang merupakan salah satu produk internet dari PLN Icon Plus. Ke-74 cluster tersebut tersebar di 9 kabupaten dan 2 Kota di Provinsi Lampung. Hal itu membuka peluang besar bagi perkembangan bisnis internet dari beyond kWh PT PLN Icon Plus khususnya di Lampung.

"Peluang masih sangat terbuka lebar, produk atau layanan PLN dan PLN Icon Plus harus dapat terkonsolidasi dengan baik. Sehingga kedepannya diharapkan jika ada calon pelanggan PLN yang akan melakukan penyambungan baru atau tambah daya otomatis mendapat internet, saat ini masih sedang dikaji oleh tim," imbuh Ari Rahmat Indra Cahyadi.

Hal senada disampaikan Saleh Siswanto, General Manager PLN UID Lampung. Saleh menuturkan, kolaborasi mengenai kerjasama pemasaran bersama ini tentunya didasari oleh semangat transformasi PLN untuk menjadi Perusahaan Listrik Terkemuka se-Asia Tenggara dan nomor 1 Pilihan Pelanggan untuk Solusi Energi.

“Kolaborasi ini harus benar-benar dilaksanakan oleh insan PLN, karena jika produk-produknya Icon Plus diterima masyarakat, dipakai masyarakat maka imbasnya akan menambah beyond kWh serta meningkatkan pendapatan PLN, “ungkap Saleh Siswanto.

Saleh Siswanto menambahkan, sinergi dan kolaborasi antara PLN dan PLN Icon Plus merupakan bentuk optimalisasi potensi yang dimiliki perusahaan dalam meningkatkan revenue selain penjualan tenaga listrik.

( TRIBUNLAMPUNG.CO.ID / RILIS )