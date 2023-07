Telkomsel Umumkan Best Talents Program IndonesiaNEXT Season 7

Tribunlampung.co.id, Jakarta- Rangkaian program unggulan Corporate Social Responsibility (CSR) Telkomsel yakni IndonesiaNEXT Season 7 yang berlangsung Desember 2022 hingga Juli 2023 telah selesai.

Telkomsel mengumumkan 32 digital talent terbaik dari total 6.648 peserta dalam Acara Crowning Session IndonesiaNEXT Season 7.

Telkomsel juga sekaligus mengumumkan kick off keberlanjutan Program IndonesiaNEXT Season 8 di Jakarta, Rabu (18/7/2023).

Melalui Program IndonesiaNEXT, Telkomsel mempertegas komitmen berkelanjutannya sebagai digital social impact enabler yang konsisten berkontribusi nyata dalam mendukung pengembangan talenta digital Tanah Air.

Dengan memberikan akses pada peningkatan kompetensi dan kapabilitas digital.

Program IndonesiaNEXT Season 7 mengusung tema #WeAreTheNext yang memiliki fokus pada pengembangan digital skill talenta muda untuk dapat membawa perubahan yang berdampak bagi Indonesia.

Selain itu, juga diharapkan mampu bersaing di sektor dunia digital, sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi digital nasional yang berkelanjutan.

Pada puncak gelaran Crowning Session IndonesiaNEXT Season 7, Telkomsel mengumumkan dan memberikan penghargaan kepada 32 digital talent peraih best talents Program IndonesiaNEXT.

Para pemenang merupakan mahasiswa dan talenta digital terpilih dari 321 perguruan tinggi Indonesia.

Para best talents tersebut telah melalui serangkaian proses, mulai dari ujian International Certification, Soft Skills Assessment, hingga Qualification Panels.

IndonesiaNEXT juga mengukuhkan mahasiswa dari Institut Teknologi Bandung yang bernama Patrick Segara sebagai Best of The Best Talent Program IndonesiaNEXT Season 7.

Yang telah membuktikan kompetensi dan kapabilitas digitalnya melalui pembuatan presentasi untuk ide solusi berbasis teknologi kesehatan (HealthTech).

Presentasi itu berjudul “DiaCare One Stop Solution for Diabetes Care Through Comprehensive Digital Ecosystem” untuk menghadirkan solusi bagi berbagai penderita diabetes di Indonesia.

Direktur Human Capital Management Telkomsel, R Muharam Perbawamukti mengatakan, Indonesia merupakan salah satu negara yang membutuhkan talenta digital cukup besar dalam menyongsong era industri 4.0.