Najwa Shibab Bagikan Kelulusan Sang Putra dari Universitas di Inggris, Banjir Komentar

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Najwa Shihab membagikan momen kelulusan sang putra.

Hal ini terlihat dalam akun Instagram pribadinya @najwa_shihab, Jumat (21/7/2023) seperti dikutip dari Grid.id.

Seperti diketahui sang putra, Izzat Ibrahim Assegaf menempuh pendidikan kuliah di luar negeri yakni mengambil jurusan Department of Goverment di Universitas Essex, Inggris.

Usai hidup mandiri merantau dan jauh dari orang tua, akhirnya anak Najwa Shihab lulus dari universitas di Inggris.

Kebahagiaan tersebut dirasakan Najwa Shihab sebagai seorang ibu.

Jurnalis kondang itu lantas memberikan selamat kepada sang putra yang berhasil lulus dari pendidikannya.

"So proud of you babyboy (emoji love) @izzatassegaf," tulis Najwa Shihab pada keterangan.

Sontak unggahan Najwa Shihab itu langsung dibanjiri komentar dari para netizen.

Ada netizen yang heboh ingin daftar jadi calon mantu Najwa Shihab.

"Mba nana nyari calon mantu gak?" tulis akun @lavenia_bella

"Punten, calon imamku udah wisuda niccc xixixi," tulis akun @inteh_teteh

"Kriteria calon mantunya seperti apa bu @najwashihab, saya ingin memaksakan diri," tulis akun @nadiraaqirariadi17

Ada pula netizen yang mengucapkan selamat pada Izzat Ibrahim Assegaf yang baru lulus dari universitas di Inggris.

"Selamat Izzat! Ilmunya berkah insya Allah," tulis akun @kalis.mardiasih