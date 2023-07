Top Up Google Play melalui DIGI by bank bjb, Praktis Bisa Bawa Pulang Rewards Jutaan Rupiah

Top Up Google Play melalui DIGI by bank bjb, Praktis Bisa Bawa Pulang Rewards



Tribunlampung.co.id, Bandung - Aplikasi DIGI by bank bjb kini bisa digunakan untuk melakukan top up Google Play secara mudah dan praktis.

Para pengguna smartphone bisa langsung melakukan aktivasi aplikasi favorit dalam genggaman.

Pelanggan yang melakukan top up Google Play melalui DIGI by bank bjb juga memiliki kesempatan untuk mendapatkan rewards menarik dalam program promo Racing Top Up Google Play.

Pemimpin Divisi Corporate Secretary bank bjb Widi Hartoto mengatakan, tiga nasabah beruntung bisa membawa pulang hadiah senilai jutaan rupiah. Rewards akan diberikan dalam bentuk saldo DigiCash by bank bjb.

“Nasabah berkesempatan mendapatkan saldo DigiCash by bank bjb dan akan dipilih tiga pemenang dengan transaksi tertinggi dari frekuensi top up,” ujar Widi.

bank bjb menyediakan total hadiah saldo DigiCash by bank bjb senilai Rp6.000.000 bagi tiga orang pemenang yang memiliki frekuensi top up Google Play tertinggi di aplikasi DIGI by bank bjb.

“Saldo DigiCash by bank bjb akan dikreditkan setelah program promo dan pajak ditanggung oleh para pemenang,” jelasnya.

Program rewards ini berlangsung hingga 31 Agustus 2023. Pengumuman pemenang akan diinfokan melalui media sosial resmi bank bjb maksimal 14 hari setelah program berakhir.

Yuk segera perbanyak transaksi top up Google Play di bjb DIGI dan rebut hadiah menariknya.

Jumlah pengguna aplikasi DIGI by bank bjb terus tumbuh pesat dan menembus 1,2 juta user hingga triwulan I/2023.

Aplikasi milik PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk (bank bjb) ini terus memperbaharui aplikasi DIGI by bank bjb untuk menghadirkan pengalaman yang lebih dalam bertransaksi secara real time.

Beberapa fitur dalam aplikasi DIGI by bank bjb diantaranya DIGI SMS, DIGI Net, DIGI Mobile dan produk bank lainnya.

Cara Daftar DIGI by bank bjb

Cara daftar DIGI by bank bjb di ATM bisa dilakukan dengan sejumlah persyaratan. Ini juga berlaku untuk cara daftar bjb DIGI lewat HP.