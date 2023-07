5 Drama Korea Terbaru Na In Woo dengan Rating Tertinggi, Ada Drakor Longing For You

Ilustrasi poster drakor. Drama Korea terbaru Na In Woo dengan rating tinggi termasuk drakor Longing For You.

Berikut beberapa drama Korea terbaru Na In Woo yang punya rating tinggi seperti drakor Longing For You (2023).

1. The Golden Spoon (2022)

Drama Korea Golden Spoon menutup episode akhirnya dengan rating yang sempurna yakni mencetak rating nasional rata-rata 6 persen.

Drakor Na In Woo ini secara singkat menceritakan tentang Lee Seung-Cheon (Yook Sung-Jae) adalah seorang siswa sekolah menengah.

Keluarganya miskin dan dia benci tinggal di lingkungan yang miskin. Suatu hari, dia kebetulan bertemu dengan seorang wanita tua.

Lee Seung-Cheon membeli sendok emas dari wanita tua itu.

2. Cleaning Up (2022)

Menurut Nielsen Korea, episode terakhir Cleaning Up mencetak rating nasional rata-rata 3,015 persen,

Eo Yong-Mi (Yum Jung-Ah), An In-Kyung (Jeon So-Min) dan Maeng Su-Ja (Kim Jae-Hwa) bekerja sebagai petugas kebersihan di sebuah perusahaan pialang.

Eo Yong-Mi membesarkan kedua putrinya sendirian dan dia berjuang untuk mencari nafkah.

In-Kyung bermimpi membeli truk makanan untuk menjalankan bisnis kafe keliling.

Maeng Suo-Ja terlihat seperti orang yang sangat mudah bergaul, tetapi dia hanya ramah kepada orang-orang saat dia membutuhkannya.