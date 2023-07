Ririe Fairus Doakan Ayus dan Nissa Sabyan Segera Menikah

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Berita terkini seleb, Ririe Fairus bakal memberikan doa jika mantan suaminya Ayus dan Nissa Sabyan menikah.

Bahkan Ririe Fairus bakal memberikan doa terbaik bagi Ayus dan Nissa Sabyan.

Ririe Fairus juga doakan Ayus dan Nissa Sabyan segera menikah.

Hal itu sebagai tanggapan Ririe Fairus karena kabar Ayus dan Nissa Sabyan dikabarkan bakal menikah.

Sebagai mantan istri Ayus, Ririe Fairus mengaku ikhlas keduanya menikah.

Bahkan dia juga mendoakan yang terbaik untuk mantan suaminya tersebut.

“Aamiin doain dong, aamiin lah doain aja,” kata Ririe di Youtube Cam On Entertainment, dikutip Jumat (28/7/2023).

“Namanya orang malangsungkan ibadah ya doain dong yang baik-baik,” tambahnya.

Tak hanya mendoakan, Ririe Fairus bahkan meminta Nissa Sabyan dan Ayus untuk mengundangnya jika mereka benar-benar menikah.

“Aku doain segera, jangan lupa undang-undang,” lanjutnya.

"Tapi nanti pergi kondangannya sama siapa?," tanya Marissya Icha.

“Tapi aku belum punya pasangan, jangan deh,” ujar Ririe Fairus lagi.

Diakui Ririe, ibu dua anak ini sudah memaafkan kesalahan sang mantan suami yang sempat dihebohkan berselingkuh dengan Nissa Sabyan.

Dia bahkan sudah bisa kembali bercanda dengan Ayus setelah bercerai.