Pemkab Gelar Pisah Sambut Kapolres Way Kanan Polda Lampung

Pemkab Way Kanan gelar pisah sambut Kapolres Way Kanan dari AKBP Teddy Rachesna kepada AKBP Pratomo Widodo.

Tribunlampung.co.id, Way Kanan - Pemkab Way Nanan menggelar acara pisah sambut Kapolres Way Kanan, Polda Lampung dari AKBP Teddy Rachesna kepada AKBP Pratomo Widodo di gedung serba guna setempat, Selasa (8/8/2023).

Kapolres Way Kanan, Polda Lampung yang lama AKBP Teddy Rachesna mengucapkan terimakasih kepada pemkab setempat dan jajaran forkompinda atas kerjasamanya selama 1 tahun enam bulan.

"Kerjasama ini agar dapat lebih ditingkatkan lagi di bawah pimpinan kapolres yang baru dan selamat bertugas kepada kapolres baru, semoga semakin sukses dan amanah,”kata Teddy.

AKBP Teddy memohon izin dan pamit serta meminta doa kepada pemerintah daerah Way Kanan agar dapat melaksanakan tugas dengan baik di tempat yang baru.

Kapolres Way Kanan yang baru AKBP Pratomo Widodo mengucapkan terimakasih atas kegiatan pisah sambut yang berlangsung dengan penuh hikmat dan terimakasih telah diterima menjadi warga Way Kanan.

"Mohon dukungan dan kerjasamanya, bimbingannya dan sarannya, untuk melanjutkan sinergitas selama ini yang telah terjalin," jelasnya.

"Mari bersama kita jaga keamanan Kabupaten Way Kanan tanpa adanya kerjasama yang baik tidak mungkin akan terwujud maka dari itu harus adanya kerja sama yang baik," sambung dia.

Pratomo mengharapkan agar kerjasama yang sudah terjalin dengan baik selama ini untuk bisa dapat lebih ditingkatkan lagi.

"Utamanya dalam rangka penegakan hukum di Kabupaten Way Kanan sehingga tercipta situasi kamtibmas yang kondusif," kata dia.

Bupati Way Kanan Raden Adipati Surya menyampaikan apresiasinya atas kerjasama yang baik dengan kapolres sebelumnya. Dimana telah mampu menjalin hubungan baik dan harmonis dengan masyarakat dan pemerintah daerah serta lembaga lain di Way Kanan.

"Saya mohon maaf yang setulus-tulusnya, jika selama bapak beserta keluarga melaksanakan tugas di Way Kanan, ada hal yang kurang berkenan dan terdapat kekeliruan dari kami," kata Adipati.

"Selamat bertugas di tempat baru semoga sukses dan senantiasa menyertai, Semoga Bapak dan keluarga selalu diberikan kekuatan dan kesehatan dalam menjalankan amanah negara ini," sambung dia.

Pihaknya juga mengucapkan selamat datang dan selamat bertugas kepada AKBP Pratomo Widodo di Kabupaten Way Kanan.

"Saya yakin dan percaya dengan kemampuan dan bekal pengalaman yang telah didapat di Wilayah kerja sebelumnya, saudara dapat melaksanakan tugas dengan baik di Kabupaten Way Kanan," ujar bupati.

Hadir dalam kegiatan Wakil Bupati Ali Rahman, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, PJU Polres Way Kanan Asisten Sekda, Staf Ahli Bupati, para Asisten, para Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah, para Kepala Bagian Setdakab, Instasi Vertikal Kabupaten Way Kanan.

Dirut RSUD ZAPA Kabupaten Way Kanan, Ketua TP-PKK, Ketua DWP, Ketua Bhayangkari Cabang Way Kanan, Ketua Persit KCK Kodim 0427/WK, Ketua Adhiyaksa Dharmakarini Way Kanan, Kepala Kancab BRI Kotabumi dan tamu undangan.

(Tribunlampung.co.id)