Grand Opening, Rumah Belanja Chandra Kartini Tawarkan Konsep Baru

Tribunlampung.co.id, Bandar Lampung - Rumah Belanja Chandra Kartini yang berlokasi di Jalan Kartini Nomor 79 Bandar Lampung resmi grand opening, Kamis (10/8/2023).

Owner Sekawan Chandra Group Alesius Bunawan bersyukur Rumah Belanja Chandra Kartini sudah resmi dibuka.

"Saya suka melihat konsep Rumah Belanja Chandra Kartini yang bagus sekali," kata Alesius.

Alesius berharap Rumah Belanja Chandra Kartini bisa memberikan kepuasan bagi konsumen.

Alesius juga berharap semua karyawan di Rumah Belanja Chandra Kartini bisa memberikan pelayanan terbaik dan bersikap sopan santun kepada konsumen.

Head Marketing Sekawan Chandra Group Mona Wijaya Purba mengatakan, Rumah Belanja Chandra Kartini merupakan Rumah Belanja Chandra yang ke-40.

Rumah Belanja Chandra Kartini mengusung konsep new experience, karena di sini menawarkan konsep baru yang belum dimiliki gerai lainnya.

Konsep baru ini adalah adanya tempat menjual kopi segar dan berbagai menu sarapan.

Rumah Belanja Chandra Kartini juga menjual aneka roti, kue, makanan siap saji, serta buah dan sayur segar.

Rumah Belanja Kartini juga tersedia berbagai kebutuhan rumah tangga lengkap.

Selama satu bulan ke depan, Rumah Belanja Chandra Kartini memberikan gratis kopi jika berbelanja minimal Rp 100 ribu.

Jika berbelanja minimal Rp 150 ribu bisa mengikuti lucky deep dengan hadiah langsung berupa LED TV 32 inci, kompor, dispenser, dan masih banyak hadiah menarik lainnya.

"Walaupun konsumen tidak berbelanja minimal Rp 100 ribu maupun Rp 150 ribu, tetap ada berbagai hadiah menarik yang menanti konsumen," kata Mona.

Tidak hanya itu, Rumah Belanja Chandra Kartini juga memiliki promo heboh yang berlaku hingga 20 Agustus 2023.

Di promo heboh ini ada harga spesial mulai Rp 2.850 untuk Koko Crunch Cokelat 330 gram, Primagrow 1+ all variant 360 gram, Dancow 1+ Vanila dan Madu 750 gram, Bebelac 3 all variant 800 gram, You C 1000 Lemon dan Orange 140 ml, ABC Sambal Asli Ekstra Pedas 275 gram, ABC Kecap Manis refill 520 ml, Bango Kecap Manis refill 520 ml, Bimoli Minyak Goreng refill 2 liter, Indomie Goreng Spesial, Oreo Sandwich Vanila 133 gram, dan Hatari See Hong Puff Ori.

Harga spesial mulai Rp 8.500 Molto Pewangi Pink dan Blue 750 ml, Rinso Anti Noda Classic Fresh 770 gram, Lifebuoy pencuci piring, Super Pel Green refill 770 ml, Wipol, Clear Shampo Ice Cool Menthol 160 ml, Lifebuoy Body Wash Mild Care 400 ml, Pepsodent pasta gigi putih 190 gram, Vaseline Hand Body UV Extra Brightening 200 ml, Biore Body Foam Relaxing Aromatic 600 ml, Detol Lantai Lavender 700 ml, dan Vanish Pink refill 425 ml.

