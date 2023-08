Suzuki Suguhkan Pertunjukkan Seru dengan Deretan Mobil Ramah Lingkungan di GIIAS 2023

Tribunlampung.co.id, Bandar Lampung - Suzuki Indonesia memboyong 10 produk andalannya untuk tampil di booth Hall 9C pada pameran GIIAS 2023 ICE BSD City.

Selaras dengan tema yang diangkat yaitu New Generation of Urban Mobility, booth Suzuki dihiasi dengan nuansa ramah lingkungan dan modern lifestyle serta dilengkapi dengan display lini kendaraan hybrid unggulannya yaitu Grand Vitara, New XL7 Hybrid, dan All New Ertiga Hybrid.

Memeriahkan kegiatan di dalam booth, pengunjung disambut berbagai aktivitas interaktif seperti eco driving simulator game, mural projection art installation dan 360 spinner photobooth selama 11 hari terhitung tanggal 10 – 20 Agustus 2023, ditambah pertunjukan hiburan dari band dan komika kenamaan Indonesia.

“Kami berkomitmen untuk mengedukasi keunggulan dan pemanfaatan teknologi hybrid pada masyarakat, tentunya dikemas secara menyenangkan," ungkap Donny Saputra, 4W Marketing Director PT Suzuki Indomobil Sales (PT SIS).

Konsumen yang datang ke booth Suzuki bisa merasakan langsung semangat dari lini kendaraan kami yang ramah lingkungan dan fokus untuk langkah masa depan, yang dituangkan dalam konsep hybrid world.

Baca juga: Suzuki Baleno Tampil dengan Fitur Baru di GIIAD 2023, Ada Camera 360

Baca juga: Pameran Otomotif GIIAS 2023, Suzuki Beri Langkah Konkret Jadi Perusahaan Ramah Lingkungan

"Kami mendorong pengunjung GIIAS (2023) untuk berkunjung mengeksplorasi produk, menikmati keseruan aktivitas, serta menjajal langsung kendaraan unggulan Suzuki,” sambung dia.

Line Up Mobil Suzuki di GIIAS 2023

Pada GIIAS 2023, Suzuki Indonesia memamerkan 10 lini produknya mulai dari Grand Vitara, New XL7 Hybrid, All New Ertiga Hybrid, Baleno, Ignis, hingga S-Presso.

Bertepatan pada momen ini pula, Suzuki menampilkan pembaharuan pada unit hatchback favorit masyarakat urban yaitu Baleno.

Pembaharuan meliputi Head Unit 9 inch dan Camera 360° yang bertujuan untuk meningkatkan sisi perangkat hiburan dan keamanan berkendara.

Selain dapat mengeksplorasi keunggulan mobil Suzuki melalui line-up yang ditampilkan di booth, pengunjung juga dapat mencoba dan merasakan sensasi berkendara 5 model mobil Suzuki lewat fasilitas test drive yang telah disediakan oleh Suzuki.

Kemeriahan Aktivitas Booth Suzuki di GIIAS 2023

Selain menikmati suasana booth Suzuki yang didominasi warna putih-biru-hijau bernuansa futuristik-ramah lingkungan, pengunjung juga dapat mencoba serangkaian kegiatan interaktif yang disediakan seperti mendesain mobil Suzuki lewat Mural Projection Art Installation, dimana pengunjung dapat menguji kreativitas dan menuangkannya langsung ke dalam desain bodi mobil Suzuki.

Untuk membawa teknologi hybrid lebih dekat dengan pengunjung, Suzuki menghadirkan Suzuki Eco Driving Simulator Game. Permainan simulator ini mengajak pengunjung mengenal tips mengemudi yang ramah lingkungan, efisien bahan bakar, dan aman selama mengemudi.