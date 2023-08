12 Rating Drama Korea Terbaru Agustus 2023, Drakor The Uncanny Counter 2 Bangkit

Ilustrasi poster drakor The Uncanny Counter 2

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Hasil rating drama Korea terbaru Agustus 2023 menunjukkan perubahan termasuk pada skor yang didapatkan The Uncanny Counter 2.

Pada episode terbarunya, rating drama Korea terbaru The Uncanny Counter 2 mengalami peningkatan dari episode sebelumnya.

Sementara itu, drama Durian's Affair tamat dengan skor yang memuaskan.

Di samping itu, Behind Your Touch mengalami kenaikan rating pada episode kedua.

Nasib baik juga dialami oleh drama Korea terbaru The Real Has Come.

Berikut ini deretan hasil rating drama Korea terbaru Agustus 2023 selengkapnya yang dilansir dari Soompi. Senin (14/8/2023).

1. The Uncanny Counter 2

Penayangan episode terbaru membuat The Uncanny Counter 2 kembali bangkit setelah sempat turun.

Pada episode 6, serial ini mendapatkan skor sekitar 4,3 persen.

Sementara The Uncanny Counter 2 harus mengalami kepahitan di episod 5.

Pada penayangan episode tersebut, serial ini mendapatkan skor sekitar 4,1 persen.

Sementara itu, sebelumnya mereka meraih rating 4,8 persen.

Rating The Uncanny Counter 2 juga diketahui sempat naik di angka 5,4 persen.

Drakor terbaru The Uncanny Counter 2 memulai penayangan perdananya dengan mencetak rating 3,9 persen.