14 Komunitas Suzuki dengan Penuh Semangat Semarakkan GIIAS 2023

Tribunlampung.co.id, Bandar Lampung – Gairah dan semangat komunitas menjadi sorotan utama dalam gelaran Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2023.

PT Suzuki Indomobil Sales (SIS) sebagai salah satu brand otomotif yang erat dengan komunitasnya, mengundang 14 komunitas Suzuki dari berbagai line up produk untuk merayakan kebersamaan dan berbagi momen tak terlupakan dalam pameran otomotif bergengsi ini.

Kehadiran komunitas Suzuki turut berkontribusi pada jumlah komunitas dan pengunjung yang hadir pada GIIAS 2023.

Dalam suasana pameran yang meriah, Suzuki memberikan pengalaman tak terlupakan bagi para anggota komunitas yang menghadiri acara ini.

Para anggota komunitas diajak untuk merasakan atmosfer di pengalaman di booth Suzuki yang penuh inovasi dan teknologi terkini. Dengan antusias, komunitas Suzuki menikmati beragam aktivitas yang ditawarkan, mulai dari test drive kendaraan terbaru hingga sesi interaktif yang melibatkan perwakilan Suzuki.

“Suzuki senantiasa berkomitmen untuk menunjukkan dedikasinya kepada masyarakat yang telah setia mendukung Suzuki sebagai merek otomotif. Kami juga berupaya menjalin kedekatan yang erat dengan konsumen melalui berbagai komunitas yang saat ini telah mencapai 14 klub," kata Harold Donnel, Head of 4W Brand Development & Marketing Research PT SIS.

"Saat pertama kali All New Ertiga Hybrid dikenalkan, kami juga mengajak para komunitas pemilik Ertiga hingga mobil Suzuki lainnya untuk memahami bagaimana cara kerja dari teknologi SHVS yang ada pada mobil tersebut, cara berkendara seperti apa yang mampu berikan efisiensi penggunaan bahan bakar, dan tentunya sisi positif yang diberikan ketika beralih ke kendaraan yang menggunakan teknologi hybrid,” tuturnya.

Tidak terbatas hanya di ajang-ajang otomotif, tetapi komunitas Suzuki juga aktif dalam berbagai kegiatan sosial, olahraga, kemanusiaan, dan berbagai acara lain yang diadakan oleh Suzuki. Teman-teman dalam komunitas seringkali hadir dalam kegiatan ini. Seiring dengan berlangsungnya GIIAS 2023, Suzuki dengan bangga mengundang sejumlah komunitas untuk hadir di booth Suzuki dan memperkenalkan diri kepada masyarakat.

"Kami merasa terhormat dan berterima kasih kepada Suzuki atas undangan istimewa ini. Kolaborasi dengan komunitas-komunitas kami memperkuat semangat kebersamaan dan memberikan kesempatan bagi kami untuk memberikan dampak positif kepada masyarakat. Kami bangga menjadi bagian dari komunitas Suzuki dan semakin bersemangat untuk melibatkan diri dalam aktivitas sosial," ujar TW, perwakilan Komunitas Ertiga Mania (ERMAN).

Saat ini, kendaraan dengan teknologi hybrid sudah marak dipergunakan oleh masyarakat dan mulai menjadi kendaraan pilihan keluarga smart.

Suzuki juga turut menghadirkan kendaraan hybrid dengan teknologi Smart Hybrid Vehicle by Suzuki (SHVS) yang menggabungkan teknologi Integrated Starter Generator (ISG) dan Lithium-Ion Battery yang dapat memberikan efisiensi dan mengurangi emisi gas buang kendaraan.

Langkah tersebut juga diimbangi dengan meningkatkan kepuasan dan ketenangan bagi pelanggan dalam memilih produk terelektrifikasi dari Suzuki, salah satu penerapan yang dilakukan adalah masa garansi Lithium-ion Battery pada setiap kendaraan hybrid Suzuki hingga 8 tahun atau 160.000 kilometer.

Garansi baterai yang diberikan Suzuki kepada pelanggan ini merupakan bagian dari tanggung jawab Suzuki dalam penjualan setiap unitnya. Hal inilah yang menjadi salah satu alasan dan daya tarik sehingga populasi mobil hybrid dari Suzuki terus bertambah.

Dengan kehadiran teknologi ini, komunitas Suzuki juga tidak melewatkan kesempatan mencoba deretan produk hybrid dari Suzuki seperti New XL7 Hybrid, Grand Vitara dan All New Ertiga Hybrid di arena test drive yang telah disediakan.

Lithium-ion Battery merupakan salah satu komponen yang utama untuk menunjang teknologi Smart Hybrid Vehicle by Suzuki (SHVS) yang saat ini disematkan pada New XL7 Hybrid, All New Ertiga Hybrid dan Grand Vitara.

Dengan antusiasme yang tinggi, Suzuki memberikan apresiasi kepada komunitas-komunitas yang telah hadir dalam acara tersebut. Dalam sebuah pernyataan, perwakilan resmi dari Suzuki menyampaikan,

"Kami sangat senang bisa berbagi momen berharga ini dengan komunitas-komunitas kami. Kehadiran mereka memberikan warna yang istimewa dalam GIIAS 2023. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan Suzuki, dan mari kita terus bersama meraih masa depan gemilang,” tutup Harold.

