Setelah Hapus Semua Foto Marshel Widianto, Cesen Curhat Sedih

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Cesen diketahui menghapus semua foto sang suami Marshel Widianto di akun Instagramnya.

Cesen menghapus foto sang suami setelah sebelumnya mengabarkan dirinya hamil anak kedua.

Namun setelah menghapus foto Marshel Widianto, Cesen urhat sedih di media sosial.

Dalam unggahan Instagram Story, mantan personel JKT48 itu mengunggah sebuah video sepasang orang yang sedang berpelukan sambil menikmati sebuah lagu.

Cesen kemudian menuliskan isi hatinya.

Dia ternyata berharap bisa mendapatkan pelukan.

Ibu satu anak ini menambahkan ia pasti akan menangis jika mendapatkan sebuah pelukan hangat.

"Wish I could have a hug. I'm gonna cry it I get a long hug," tulis Cesen di Instagram Story, dikutip Rabu (16/8/2023).

Sayangnya, Cesen tidak menjelaskan lebih lanjut mengenai penyebab dirinya yang ingin dipeluk.

Kendati begitu, belakangan rumah tangga Cesen eks JKT48 dan komika Marshel Widianto dikabarkan bermasalah.

Pasalnya, ibu satu anak itu tepergok menghapus foto mesranya dengan sang suami dari media sosial.

Bukan hanya itu, Marshel Widianto dan Cesen juga tepergok sudah saling unfollow media sosial masing-masing.

Padahal sebelumnya, mereka sedang berbahagia karena Cesen diketahui kembali hamil anak kedua.

Sebelumnya, Cesen juga sempat menyindir suaminya, Marshel Widianto.