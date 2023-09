Tour of Kemala 2023 Disambut Antusias Warga Lampung

Ratusan peserta mengikuti gelaran Road to Tour of Kemala Seri 4 di Bandar Lampung, Minggu (10/9/2023).

Tribunlampung.co.id, Bandar Lampung - Pelaksanaan Road to Tour of Kemala Seri 4 Criterium Lampung 2023 berjalan lancar dan semarak, disambut antusias warga setempat.

Kejuaraan balap sepeda Tour Of Kemala pada Minggu (10/9/2023) di wilayah hukum Polda Lampung ini diikuti oleh ratusan peserta.

Antusiasme warga terlihat dari ramainya yang menonton menyaksikan langsung serunya olahraga sepeda di sepanjang lintasan.

Kepala Polda Lampung Irjen Pol Helmy Santika didampingi pejabat utama (PJU) Polda Lampung membuka Kejuaraan Balap Sepeda Road to Tour of Kemala Seri 4 Criterium Lampung.

Irjen Pol Helmy mengatakan, kejuaraan ini merupakan rangkaian menuju Road to Tour of Kemala yang puncaknya nanti akan dilangsungkan di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur.

“Road to Tour of Kemala Lampung ini merupakan seri yang ke empat yang dimana nanti puncaknya akan dilangsungkan di Kabupaten Banyuwangi Jawa Timur, tujuannya untuk mencari bibit baru atlet balap sepeda,” ujarnya.

Road to Tour of Kemala yang diselenggarakan oleh Yayasan Kemala Bhayangkari itu bekerjasama dengan Pengurus Besar Ikatan Sport Sepeda Indonesia (PB ISSI) atau Indonesian Cycling Federation (ICF).

Peserta Road to Tour Of Kemala Seri 4 Lampung diantaranya men youth race, women junior race, men junior race, men master C race, women amateur race, women master race, men open amateur race, men master B race, women elite race, men master a race, dan men elite race.

