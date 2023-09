Jambore Nasional Yayasan Jantung Indonesia Digelar di Lampung 14-17 September 2023

Tribunlampung.co.id, Bandar Lampung - Provinsi Lampung diberi kepercayaan dan kehormatan sebagai Tuan Rumah Penyelenggaraan Jambore Nasional (Jamnas) YJI VII yang rencananya digelar 14-17 September 2023.

Sebanyak 24 provinsi di seluruh Indonesia direncanakan akan mengikuti kegiatan jamnas dengan jumlah total peserta 850 orang.

Event Jambore Nasional YJI merupakan bagian dari kegiatan preventif dan promotif dalam rangka mengampanyekan gaya hidup sehat di lingkungan masyarakat khususnya di Provinsi Lampung.

Tujuan diselenggarakannya Jamnas YJI adalah sebagai sarana pertemuan antara pengurus, pelatih maupun anggota klub Jantung Sehat dan Klub Jantung Sehat Remaja di seluruh Indonesia.

Sekaligus sebagai sarana pembinaan, pendidikan, pengembangan, penyegaran, pengabdian dan memupuk rasa kesetiakawanan dalam suasana yang menyenangkan, sehat, riang gembira, mempererat persahabatan dan menambah persahabatan antar peserta Jambore.

Jambore Nasional YJI VII mengambil tema Sahabat Generasi Sehat 'We are the future' dan memilih maskot Badak Lampung dengan sebutan 'Kak Yaji' yang merupakan akronim dari Yayasan Jantung Indonesia.

Maskot Badak Lampung menggambarkan eosok individu yang gagah, kuat dan sehat mencerminkan panca usaha Jantung Sehat sebagai langkah untuk memiliki jantung yang sehat.

Yaitu seimbangkan gizi, enyahkan rokok, hadapi dan atasi stress, awasi tekanan darah dan teratur berolahraga.

Kegiatan Jambore Nasional YJI VII akan dilaksanakan di beberapa lokasi yaitu Lapangan Korpri, Lapangan Saburai, Swiss Bell Hotel, Ruang Abung dan Balai Keratun Lantai 3 komplek Kantor Gubernur, Gedung Pusiban, Mahan Agung dan Lokasi Wisata Wira Garden.

(Tribunlampung.co.id/ rls)