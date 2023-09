Pasadena Cellular Beri Promo Cashback hingga Rp 1,5 Juta

Tribunlampung.co.id, Bandar Lampung - Pasadena Cellular di Jalan Brigjen Katamso Nomor 25 Tanjungkarang Bandar Lampung, Lampung, memberikan promo yang berlangsung hingga 30 September 2023.

Kepala Toko Pasadena Cellular Anton mengatakan, promonya adalah setiap pembelian Vivo V29 akan mendapat speaker bluetooth atau TWS masing-masing senilai Rp 300 ribu.

Vivo Y36 5G series cashback Rp 200 ribu, sehingga harganya dari Rp 4 juta jadi Rp 3,8 juta.

Vivo Y36 4G cashback Rp 200 ribu, sehingga harganya dari Rp 3,4 juta jadi Rp 3,2 juta.

Vivo Y27 5G cashback Rp 200 ribu, sehingga harganya dari Rp 3 juta jadi 2,8 juta.

Vivo Y27 4G cashback Rp 200 ribu, sehingga harganya dari Rp 2,5 juta jadi 2,3 juta.

Vivo Y16 cashback Rp 100 ribu, sehingga harganya dari Rp 1,9 jadi Rp 1,8 juta.

Infinix Note Series cashback Rp 400 ribu, sehingga harganya dari Rp 3,5 juta jadi Rp 3,1 juta dan tambahan aksesoris senilai Rp 100 ribu.

Infinix Hot Series cashback Rp 200 ribu, sehingga harganya dari Rp 1,7 jadi Rp 1,5 juta.

Beralih ke Samsung, ada Samsung Galaxy A54 cashback Rp 400 ribu, sehingga ram 8/128 GB dari Rp 6 juta jadi Rp 5,6 juta dan ram 8/256 GB dari Rp 6,4 juta jadi 6 juta.

Samsung Galaxy A34 5G cashback rp 300 ribu, sehingga ram 8/128 GB dari Rp 5 juta jadi Rp 4,7 juta dan ram 8/256 GB dari Rp 5,4 juta jadi 5,1 juta.

Samsung Galaxy A14 5G ram 6/128 GB cashback Rp 200 ribu, sehingga harganya dari Rp 3 juta jadi Rp 2,8 juta.

Samsung Galaxy A14 4G cashback Rp 200 ribu, sehingga ram 4/128 GB dari Rp 2,4 juta jadi Rp 2,2 juta dan ram 6/128 GB dari Rp 2,7 jadi Rp 2,5 juta.

Samsung Galaxy A04 ram 4/64 GB cashback Rp 100 ribu, sehingga harganya dari Rp 1,6 juta jadi Rp ,5 juta.

Tab A7 Lite ram 3/32 GB cashback Rp 150 ribu, sehingga harganya dari Rp 2.500.000 jadi Rp 2.350.000.

TV Android Xioami mulai 32 inch hingga 55 inch cashback hingga Rp 1,5 juta, dan setelah cashback harganya jadi mulai Rp 1,8 juta.

"Setiap pembelian handphone, tab, smart watch, TV Android bisa kredit menggunakan Home Credit Indonesia, Kredivo, Aku Laku, kartu kredit bank, dan paylatter," kata Anton, Jumat (15/9/2023).

(Tribunlampung.co.id/Jelita Dini Kinanti)