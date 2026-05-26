Endah Larasati Kepala SD Immanuel Bandar Lampung Jagokan Inggris di Piala Dunia 2026

PIALA DUNIA - Kepala Sekolah SD Immanuel Bandar Lampung Endah Larasati mengaku menjagokan Inggris dalam Piala Dunia FIFA 2026, Selasa (26/5/2026).

Tribunlampung.co.id, Bandar Lampung - Demam sepak bola menuju Piala Dunia FIFA 2026 mulai dirasakan banyak masyarakat Lampung, termasuk di lingkungan pendidikan.

Kepala SD Immanuel Bandar Lampung, Endah Larasati menjagokan tim nasional Inggris dalam ajang sepak bola paling bergengsi di dunia tersebut.

Menurut Endah, ketertarikannya terhadap Inggris bukan semata karena prestasi sepak bolanya, tetapi juga karena budaya olahraga yang kuat di negara tersebut.

“Senang aja sama Inggris. Itu kan negara kerajaan, tapi mereka tetap mendukung olahraga dengan sangat baik. Menurut saya itu hal yang bagus,” ujarnya Selasa (26/5/2026).

Antusiasme tersebut menjadi daya tarik tersendiri baginya untuk mendukung The Three Lions di Piala Dunia mendatang.

“Melihat orang-orangnya juga semangat sekali kalau soal sepak bola,” tambahnya.

Ketika ditanya mengenai peluang Inggris menjadi juara, Endah mengaku optimistis meski hanya berdasarkan feeling sebagai pendukung.

“Kalau feeling sih karena kita suka ya, maunya menang,” katanya sambil tersenyum.

Meski memiliki ketertarikan terhadap sepak bola, Endah mengaku belum memiliki rencana untuk ikut acara nonton bareng bersama keluarga atau rekan-rekannya.

Kesibukan yang padat sebagai Kepala Sekolah sekaligus Ibu Rumah Tangga masih sulit untuk dirinya ikut acara nonton bareng tayangan sepak bola.

“Kalau nonton bareng agak susah, biasanya paling nonton clipnya di media sosial sambil cerita-cerita saja setelah pertandingan,” ujarnya.

Di lingkungan keluarga sendiri, pilihan tim favorit ternyata beragam. Anak-anaknya bahkan lebih sering menonton pertandingan bersama teman-temannya di luar rumah.

“Kalau anak-anak biasanya punya pilihan sendiri karena suka nonton sama teman-temannya,” jelasnya.

Endah berharap Piala Dunia FIFA 2026 tidak hanya menjadi ajang kompetisi olahraga semata, tetapi juga mampu membawa nilai-nilai positif, terutama sportivitas dan pendidikan karakter.