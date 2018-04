BEM FH UBL Dan KPU Lampung Gelar Diskusi Publik Pemilu

Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum (BEM FH) Universitas Bandar Lampung (UBL) bekerja sama dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Lampung melakukan kegiatan Goes To Campus, dalam bentuk diskusi publik bertempat di Aula Gedung F Kampus Drs. H. RM. Barusman UBL pada tanggal 16 April 2018.

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID Bandar Lampung - Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum (BEM FH) Universitas Bandar Lampung (UBL) bekerja sama dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Lampung melakukan kegiatan Goes To Campus, dalam bentuk diskusi publik bertempat di Aula Gedung F Kampus Drs. H. RM. Barusman UBL pada tanggal 16 April 2018.

Kegiatan tersebut mengambil tema “Peranan Pemilih Pemula Dalam Mewujudkan Daftar Pemilih Tetap Yang Berkualitas Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung 2018".

Acara KPU Goes to campus yang dihadiri sekitar 200 an mahasiswa UBL ini dibuka oleh Wakil Rektor 1 UBL Dr. Heri Riyanto, MT.

Dalam sambutannya Heri Riyanto sangat menekankan tentang pentingnya pemilih pemula khususnya mahasiswa dalam penyelenggaran Pemilihan umum.

Dekan Fakultas Hukum UBL, Dr. Erlina B, S.H., M.H juga menyampaikan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk mensosialisasikan syarat dan tata cara pemilu untuk pemilih pemula guna meningkatkan kualitas pemilih tetap.

“Dalam kegiatan ini KPU bekerjasama dengan BEM FH UBL melaksanakan diskusi publik dengan tujuan pengenalan sekaligus sosialisasi untuk pemilih pemula yang dibuktikan dengan E-KTP, saya berharap dengan adanya sosialisasi ini kedepannya akan menghasilkan pemilih-pemilih yang lebih selektif dalam menentukan pemimpinnya” ujar Erlina via pesan elektronik, Senin (16/04/2018).

Hadir juga dalam kegiatan ini Ketua KPU Provinsi Lampung Dr. Nanang Trenggono, Anggota KPU Provinsi Lampung Dra. Handy Mulyaningsih, Kepala Bagian Program Data dan Sumber Daya Manusia (SDM) M.M. Reni Lestiani, S.Sos., Kepala Sub Bagian Program Data Rossy Silvia Dewi, S.E. dan juga perwakilan dosen fakultas hukum UBL.

Dalam sambutannya Ketua KPU, Nanang Trenggono mengucapkan banyak terima kasih kepada UBL yang telah memfasilitasi program KPU Goes To Campus. Komisioner KPU ini mengajak semua elemen khususnya mahasiswa untuk berpartisipasi aktif dalam mewujudkan pemilu yang bersih dan berkualitas.

Diskusi Publik dengan konsep Talkshow ini menghadirkan Komisioner KPU Handi Mulyaningsih, Dosen FH UBL Anggalana, SH, MH Presiden BEM FH UBL Andi Surya Darma sebgai pembicara dan dimoderatori oleh Dosen FH UBL Zainudin Hasan, SH, MH.