Keluarga Besar Polres Way Kanan Berduka

Keluarga Besar Polres Way Kanan mengucapkan belasungkawa mendalam atas wafatnya Almarhumah Dila Prastika Fitri.

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, WAYKANAN - Keluarga Besar Polres Way Kanan mengucapkan belasungkawa mendalam atas wafatnya Almarhumah Dila Prastika Fitri seorang Bhayangkari istri dari Personel Polres Polres Way Kanan Brigpol Andi Erli angkatan 27 gelombang 2 tahun 2015 SPN Betung Prov. Sumsel.

"Semoga amal ibadahnya diterima Allah SWT, diampuni dosa-dosanya dan keluarga yang ditinggalkan diberi kesabaran dan ketabahan," ujar Kapolres Way Kanan AKBP Doni Wahyudi.

Dalam Kesempatan tersebut, Waka Polres Way Kanan Kompol Vicky Dzulkarnain beserta pejabat utama, para Kapolsek dan anggota serta Bhayangkari Cabang Way Kanan hadir menyambut jasad almarhumah Dila Prastika Fitri saat di asrama Polres Way Kanan, Sabtu (21/04/2018) sekitar 09:00.

Kompol Vicky Dzulkarnain mewakili Kapolres Way Kanan dan rombongan, melepasakan pemberangkatan jenazah dari asrama menuju rumah duka yang rencana akan dikebumikan di Kampung Kayu Agung Kecamatan Sukadana Kabupaten Oki Prov. Sumsel. “Semoga yang keluarga diberi ketabahan,” katanya, Selasa (24/4)

Almarhumah Dila Prastika Fitri mengembuskan napas terakhirnya di RSU Zainal Abidin Pagar ALam (Zapa) Way Kanan setelah pasca melahirkan pada pukul 04.00 di klinik Bidan Negeri Baru.

Almarhumah mengalami pendarahan hebat sehingga dirujuk ke rumah sakit ZAPA, sempat mendapatkan pertolong tim medis dan melakukan transfursi darah oleh anggota dan keluarga yang mendonorkan darah golongan O, agar sang ibu selamat,

Namun Allah berkendak lain pada pukul 08.25, Dila ibu kandung dari bayi perempuan yang baru melahirkannya, telah berpulang ke Rahmatullah.