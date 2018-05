Peringati May Day Buruh-Polres Way Kanan Duduk Bareng Makan Tumpeng

Peringatan May Day di Way Kanan.

Laporan Reporter Tribun Lampung Anung Bayuardi

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, KOTABUMI - Tasyakuran May Day dalam rangka mempererat silaturahmi dan komunikasi antara serikat buruh Kabupaten Way Kanan dengan Polres Way Kanan yang dilaksanakan di Masjid Darul Fatah Polres Way Kanan. Selasa (01/05/18).

Kegiatan pada pukul 09.00, dihadiri oleh Kapolres Way Kanan AKBP Doni Wahyudi, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Way Kanan, Firdaus, Ketua Serikat Pekerja Seluruh Indonesia ( SPSI ) Kabupaten Way Kanan, Pardinan Bisa, pejabat utama , Kapolsek Jajaran, anggota Polres Way Kanan dan penceramah oleh Ustad Eef Saefullah serta Perwakilan Buruh SPSI Kabupaten Way Kanan.

Kapolres Way Kanan mengucapkan selamat hari Buruh Internasional tahun 2018,

"Semoga semakin sukses, syukur Alhamdulilah kita bisa berdoa bersama sama dalam rangka memperingati Hari Buruh tahun 2018 di Masjid Darul Fatah, guna meningkatkan sinergitas dan kerja sama dalam pelaksanaan tugas khususnya di Kabupaten Way Kanan" ujarnya.

Sementara, Kepala Dinas Tenaga Kerja Way Kanan mengajak untuk terus menjalin silaturahmi yang baik antara Serikat Pekerja dan Pemerintah Way Kanan dan juga Kepolisian. "Selamat merayakan hari Buruh kepada seluruh pekerja di Way Kanan"

Pihaknya juga mengucapkan terima kasih kepada Polres Way Kanan yang telah mengadakan kegiatan ini, demi terciptanya hubungan yang baik dan sinergitas.

Sementara itu Ketua SPSI Way Kanan Pardinan didampingi para buruh Way Kanan menyampikan ucapan terima kasih telah diadakan kegiatan ini, kami akan mendukung Kepolisian dan Pemerintah Way Kanan dalam menjaga situasi Kamtibmas tetap kondusif.

“Dengan harapan kepada Pemerintah Way Kanan agar dapat lebih mensejahterakan Buruh di Way Kanan,” Pungkasnya

Selain itu, Ust. Eef Saefulah memberikan pesan-pesan moral yang menuntun manusia dalam menciptakan suasana menuju kemuliaan yang didambakan mampu mensyukuri nikmat Allah dengan baik.

“Mari kita tunaikan solat dalam kehidupan sehari hari semoga kita selalu diberikan lindungan oleh Allah SWT, Amin.” Tegasnya.

Kegiatan dilanjutkan dengan makan tumpeng bersama oleh Kapolres Way Kanan kepada SPSI Kab. Way Kanan dan tamu undangan, sebagai salah satu bentuk kepedulian Polres Way Kanan dalam memperingati Hari Buruh Internasional tahun 2018 di Kabupaten Way Kanan.