Boleh Dicoba, Rahasia Cantik dan Langsing ala Perempuan Jepang

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Banyak perempuan yang mengidamkan memiliki tubuh dan kulit secantik perempuan Jepang.



Ini karena meski sudah berusia 30 atau 40 tahun, mereka masih tampak terlihat seperti usia 20-an.

Ternyata untuk mendapatkan itu semua, perempuan Jepang memiliki rutinitas gaya hidup yang begitu tertata dengan baik.



Jika ingin mendapatkan kecantikan seperti perempuan jepang, kita bisa mengikuti gaya hidup seperti mereka yang terbukti sangat berguna.



1. Makanan sehat dan seimbang



Banyak orang mengira jika masyarakat Jepang hanya makan sushi.



Padahal mereka memiliki aneka makanan yang terbilang sehat.



Seperti ikan, rumput laut, sayuran, kedelai, beras, buah, dan juga teh hijau.



Makanan di Jepang memiliki kandungan seimbang, dan hampir tidak memiliki kalori tinggi.



Kesegaran dan mengonsumsi makanan sesuai musim itu penting.



Biasanya ikan musiman lebih disukai.



Bagi masyarakat Jepang, cuaca merupakan faktor penting lainnya.



Saat musim dingin secara tradisional mereka akan makan daging, minuman panas, serta sup.



Sementara di musim panas, mereka lebih memilih sup dingin, makanan laut, ramen dingin, dan salad.



2. Metode memasak



Secara tradisional, masyarakat Jepang meemiliki metode untuk memasak.



Seperti direbus, dibakar, dikukus, atau digoreng dalam panci khusus dengan sedikit minyak.



Biasanya mereka memasak sayuran dengan diiris sehingga terlihat lebih banyak dan proses masak

lebh cepat.



Keuntungan dari metode tersebut adalah makanan tetap bisa menyimpoan nutrisi.



Kaldu sayuran adalah makanan dasar yang paling populer untuk banyak hidangan.



Perempuan Jepang sangat berhati-hati dengan bumbu dan juga berusaha keras untuk menjaga makanan ringan tanpa beban berlebih di perut, hati, serta ginjal mereka.



Intinya masakan Jepang lebih menonjolkan keindahan alam, warna, dan rasa.



3. Budaya makan



Makan juga merupakan ritual di Jepang.



Saat makan, mereka makan secara perlahan dengan memotong kecil makanan, dan memilih porsi dengan piring kecil.



Mereka berusaha untuk menjaga rasa alami dan penampilan makanan, sehingga mereka jarang menghiasinya.



Piring yang berbeda adalah warna yang buruk.



Karena setiap makanan harus memiliki tempatnya sendiri.



Piring tidak pernah terisi sampai penuh sehingga dengan cara ini kita tidak akan makan secara berlebihan.



4. Memilih nasi bukan roti



Beras merupakan bagian penting dari setiap hidangan dan beras akan dimasak tanpa garam atau mentega.



Dengan begitu, bukan makanan yang terbuat dari tepung yang membantu menjaga berat badan mereka.



5. Sarapan adalah makanan utama



Di Jepang, saraan adalah makanan paling penting.



Ini merupakan makanan utama mereka yang mencakup beberapa hidangan.



Biasanya terdiri dari ikan, nasi, omelet, sup miso, olahan kedelai dengan sayuran hijau, rumput laut, dan teh.



6. Tidak ada makanan manis untuk dessert



Makanan penutup merupakan hal yang langka di sana.



Karena mereka tidak menyediakan makanan penutup atau dessert manis seperti kue.



Makanan penutup Jepang umumnya memiliki rendah lemak dan juga rendah gula.

