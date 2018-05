(VIDEO) Malam ini, All New Suzuki Ertiga Resmi Mengaspal di Lampung

Laporan Live Streaming Reporter Tribun Lampung Jelita Dini Kinanti

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG – PT Persada Lampung Raya selaku diler resmi mobil Suzuki melakukan launching All New Ertiga di Mal Boemi Kedaton (MBK), Sabtu, 12 Mei 2018.

Operation Manager PT Persada Lampung Raya Benny Sugiono mengatakan, di Lampung ada tiga tipe All New Ertiga, GA, GL, dan GX. Mengenai harga on the road (OTR), GL Rp 220 juta untuk transmisi manual dan Rp 233 juta untuk transmisi automatic. Untuk tipe GX Rp 232 juta untuk transmisi manual dan Rp 245 juta untuk transmisi automatic.

Bagi konsumen yang melakukan pembelian kredit melalui 6 leasing rekanan akan mendapatkan jasa servis selama setahun atau 30 ribu kilometer. Konsumen juga akan mendapatkan kaca film depan gratis. Promo berlaku malam ini hingga akhir bulan Mei 2018.

Branch Manager PT Persada Lampung Raya Desva Maria menambahkan, secara dimensi All New Ertiga lebih panjang 130 mm, lebar 40 mm, tinggi 5 mm dan ringan 50 kg. Desain progresif yang khas ada pada grille bagian depan dibuat halus, lebih tinggi dan lebar dengan sentuhan aksen kombinasi hitam dan krom yang menampilkan kesan kuat sekaligus elegan.

Bumper depan tampak lebih tinggi dan lower grille berintegerasi dengan fog lamps sehingga wajah All New Ertiga tampil berani. Untuk menciptakan ruang kepala yang lebih lega pada bagian dalam, atap All New Ertiga dibuat lebih tinggi pada bagian tengah dan lebih rendah pada bagian sisi agar terlihat lebih stylish.

Selain itu eksterior All New Ertiga juga dipercantik dengan garis bahu yang dinamis, lekukan yang lebih dalam dan bodi yang aerodinamis. Kemewahan pada eksterior All New Ertiga terletak di desain headlamp dan rear lamp baru yang lebih terang dengan penyinaran luas dan fokus namun tidak menyilaukan sehingga menjaga keselamatan penumpang dan pengendara di balim tampilan yang modern dan elegan.

Dengan dimensi yang lebih besar, kabin All New Ertiga lebih luas dan lebih lapang untuk memuat tujuh penumpang dengan leg room yang cukup lega. Perubahan dimensi berdampak pula pada kapasitas bagasi yang lebih lapang sehingga memuat lebih banyak barang. Jika ingin memuat lebih banyak barang dan memudahkan penumpang naik turun mobil, jok baris kedua dapat dilipat dengan satu sentuhan berkonfigurasi 60:40. (*)

