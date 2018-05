Peserta Gathering Makan Sepuasnya di Bukit Randu

Laporan Reporter Tribun Lampung Ferika Okwa Romanto

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - Bukit Randu Hotel and Resort menggelar Media and Corporate Gathering, Jumat, 18 Mei 2018. Kegiatan yang diadakan di Randu Garden ini dirangkai dengan acara buka puasa bersama dan silaturahmi.

Total 90 tamu undangan yang hadir pada acara yang mengusung konsep All You Can Eat ini. Pengunjung bebas menikmati aneka menu berbuka, mulai dari appetizer, menu utama, hingga dessert.

Sales & Marketing Manager Bukit Randu Raban mengungkapkan, tujuan digelarnya acara ini adalah untuk mempererat silaturahmi sekaligus keakraban antara media, perusahaan, dan Bukit Randu.

"Di sela-sela kehangatan berbuka puasa bersama, di sini kami ingin memperkenalkan fasilitas baru berjuluk Randu Garden. Satu faktor, untuk semua kegiatan. Mulai dari hall, garden outdoor, meeting room, dan sebagainya," kata Raban.

"Randu Garden dikonsep sebagai lokasi dengan fasilitas party, wedding, ulang tahun, dan acara yang bisa menampung hingga lebih dari 700 orang tamu undangan," sambungnya.

Khusus momen Ramadan, lanjut Raban, pihaknya menyediakan empat paket konsep berbuka puasa. Di antaranya, konsep All You Can Eat dengan banderol Rp 95 ribu per orang makan sepuasnya.

Kemudian, konsep resto atau paket satu meja maksimal enam orang mulai dari Rp 550 ribu per paketnya, konsep street food, dan konsep paket Meeting Ramadhan.

"Selain menjalin keakraban, kami ingin mengenalkan fasilitas baru dengan view alam yang indah dan fasilitas yang lengkap dan menyesuaikan kebutuhan konsumen," ungkapnya. (*)