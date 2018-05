Ramadan, Emersia Eratkan Silaturahmi dab Berbagi dengan Lingkungan Sekitar

Owner Emersia Hotel and Resort Merry Wati menyerahkan santunan kepada anak yatim saat buka bersama di Emersia Hotel and Resort Bandar Lampung, Sabtu (26/5).

Laporan Reporter Tribun Lampung Ana Puspita Sari

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - Momen Ramadan 1439 H digunakan Emersia Hotel and Resort Bandar Lampung untuk meningkatkan jalinan silaturahmi dengan lingkungan sekitar. Salah satunya dilakukan dengan berbagi kepada sesama.

Director of Sales and Marketing Emersia Hotel and Resort Bandar Lampung Rafizon Chaniago, Ramadan ini Emersia Hotel and Resort Bandar Lampung mengadakan Emersia Peduli Takjil dengan membagikan 150 pack takjil di Bandara Raden Inten II pada Kamis 24 Mei 2018.

"Pagi tadi kita juga ada pembagian 100 paket sembako terdiri dari beras, minyak goreng, sirop, gula, teh dan susu untuk warga sekitar, terutama yang kurang mampu sebagai salah satu bentuk CSR kita. Kedepan kita juga sedang siapkan program beasiswa untuk masyarakat yang tertarik dengan bidang perhotelan," jelasnya usai Buka Bersama Emersia dan Anak-Anak Yatim, Sabtu (26/5) sore.

Buka Bersama Emersia, lanjut Rafizon, dihadiri langsung oleh owner, jajaran manajemen, tokoh masyarakat, perwakilan organisasi seperti PHRI, HIPMI, Kadin dan lainnya serta 60 anak yatim dari Panti Asuhan Pondok Pesantren Nurul Muthmainah dan Panti Asuhan Kita Peduli.

"Ini rutin selalu kita lakukan setiap tahun. Harapannya dari kegiatan ini, dalam rangka bulan suci Ramadan kita menjadi lebih peduli lagi. Bukan hanya dengan orang terdekat, tapi juga dengan rekan-rekan kerja dan tetangga hotel, untuk meningkatkan silaturahmi agar semakin solid," imbuhnya.

Rafizon menambahkan, untuk memfasilitasi masyarakat yang akan menyambung silaturahmi pada Idul Fitri nanti, Emersia Hotel and Resort Bandar Lampung juga menyediakan paket halal bi halal.

"Sejauh ini antusias masyarakat sangat bagus untuk halal bi halal di hotel, dan yang mendominasi adalah halal bi halal dalam bentuk reuni. Sudah banyak yang pesan bahkan di tanggal 17 Juni 2018 kami sudah full," pungkasnya. (ana)