Olla Ramlan Genggam Tangan yang Terlihat Kurus Kering, Akun Instagramnya Banjir Doa

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Selebritis Olla Ramlan belum lama ini perlihatkan kondisi terkini kesehatan sang ayahanda, Muhammad Ramlan.

Dilansir Grid.ID dari laman Instagram Olla Ramlan, presenter cantik ini unggah fotonya menggenggam tangan sang ayah.

Baca: Kabar Gembira! 100 Ribu Guru Honorer akan Berubah Statusnya Jadi PNS, Ini Kata Mendikbud

Pada foto tersebut, tangan Muhammad Ramlan terlihat kurus kering.

Diketahui jika Muhammad Ramlan dibawa ke rumah sakit Senin (4/6/2018) pukul 7 pagi.

Kesehatan Muhammad Ramlan ditangani oleh dr. Ida Bagus Ary Wardhana.

"Be strong my KING. My love," tulis Olla Ramlan seperti dikutip Grid.ID, Senin (4/6/2018).

instagram.com/ollaramlanaufar

Tentu saja sejumlah netizen beri doa untuk kesehatan dan kesembuhan ayahanda Olla Ramlan.

"Abah ,lekas sehat ya abah, semoga pnyakit nya Hilang dan cpt sembuh . Abah seperti ayah ku seumuran juga . abah harus kuat," tulis akun @ryn_rinz.

Baca: Jadwal Buka Puasa di Bandar Lampung dan Sekitarnya Hari Ini, Senin 4 Juni 2018

Baca: Live Streaming Persipura Jayapura vs PSM Makassar Malam Ini Pukul 18.30 WIB

Baca: Pulang Tarawih Suradi Kaget Motor dan Duit Rp 4 Juta Lenyap dari Rumah

"Semoga abah ikam diberikan yg terbaik @ollaramlanaufar Barakallohu fiikh," timpal akun @ariefbar.

"Semoga diangkat penyakitnya oleh Allah SWT....Amin yra," ujar akun @linglingsuhartini.

"Doa terbaik untuk abah kakak @ollaramlanaufar," timpal akun @veloveitha.

"Semoga lekas sehat kembali & segera pulih ayahanda tercinta @ollaramlanaufar," kata akun @pingloves79.

Semoga lekas sembuh untuk ayahanda Olla Ramlan.

(Grid.ID)

Artikel ini telah dipublikasikan di Grid.ID dengan judul "Tangan Terlihat Kurus Kering, Ayah Olla Ramlan Banjir Doa"