Ariel Noah Putus dari Sophia Latjuba, Begini Komentar Luna Maya

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Vokalis grup band NOAH, Nazril Irham atau Ariel, dikabarkan sudah memiliki kekasih baru setelah putus dari Sophia Latjuba.

Kabar itu datang dari mantan kekasih Ariel, artis peran Luna Maya.

"(Ariel) putus sama yang mana nih? Kan setelah yang Latjuba udah ada yang lain lagi he he he," kata Luna saat ditemui di XXI Epicentrum, Jakarta Selatan, Rabu (6/6/2018) malam.

"Masa sih belum lihat (pacar baru Ariel)?" sambung kekasih Reino Barack itu sambil tersenyum.

Mulanya awak media meminta tanggapan Luna tentang sejumlah warganet yang berharap Luna dan Ariel kembali berpacaran.

Hal itu disebabkan oleh rumor Ariel tak lagi bersama Sophia Latjuba.

"Wow. Untuk saat ini enggak ya," kata Luna sambil menggelengkan kepala dan tetap tersenyum.

Luna dan Ariel pernah berpacaran pada 2004 lalu, namun hubungan mereka kandas setelah beberapa tahun. Kini, Luna menjalin hubungan cinta yang sudah berjalan lima tahun dengan Reino Barack.

Sementara, Ariel baru saja putus dari artis peran Sophia Latjuba.

