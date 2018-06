Prajurit TNI Dapat Bingkisan Lebaran Bahan Pokok dan Makanan

Polres Way kanan memberikan bingkisan hari raya Idul Fitri secara simbolis melalui Wakapolres Way Kanan Kompol Vicky Dzulkarnain kepada Dandim 0427 / Way Kanan Letkol Inf. Uchi Cambayong di Depan Mako Dandim 0427/ Way Kanan.

Laporan Reporter Tribun Lampung Anung Bayuardi

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, KOTABUMI - Polres Way kanan memberikan bingkisan hari raya Idul Fitri secara simbolis melalui Wakapolres Way Kanan Kompol Vicky Dzulkarnain kepada Dandim 0427 / Way Kanan Letkol Inf. Uchi Cambayong di Depan Mako Dandim 0427/ Way Kanan.

Kapolres Way Kanan AKBP Doni Wahyudi melalui Wakapolres menyampaikan, sebagai bentuk dan wujud kepedulian kepada para anggota TNI dari Dandim 0427 Way Kanan, dalam rangkaian Hari Bhayangkara ke 72 Polres Way Kanan menyerahkan bingkisan hari raya kepada para prajuri-prajurit TNI.

Diharapkan sinergitas diantara TNI Polri di Kabupaten Way Kanan semakin solid dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Bingkisan yang diberikan sebanyak 206 kardus berisi bahan pokok dan makanan,

"Semoga bingkisan Hari Raya Idul Fitri ini, dapat berguna serta dapat dipergunakan untuk kebutuhan kepada rekan TNI yang merayakan hari raya lebaran 1439 H," katanya, Selasa (12/6).