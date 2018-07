Tantang David Beckham Taruhan Swedia Vs Inggris, Ibrahimovic Hanya Lakukan Ini Begitu Kalah

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Tim Nasional Inggris akhirnya berhasil melangkah ke babak semifinal Piala Dunia 2018.

The Three Lions mengandaskan mimpi Timnas Swedia dengan skor 0-2.

Baca: Niat Utang Ditolak dan Dimaki-maki, Frans Pukul Kepala Tetangga dengan Batu Ulekan

Gol punggawa negeri Ratu Elizabeth itu dihasilkan oleh Harry Maguire pada menit ke-30 dan Dele Alli (58').

Di babak empat besar, Inggris akan menghadapi Kroasia yang mengalahkan Rusia dengan adu penalti.

Ternyata sebelum pertandingan itu berlangsung, mantan bintang timnas Swedia, Zlatan Ibrahimovic sempat mengajak taruhan mantan bintang Inggris David Beckham.

Ini bisa dilihat dari unggahan Ibra di akun Instagramnya. Di dalam postingannya, Ibra memasang fotonya saat berhadapan dengan David Beckham ketika membela negara mereka masing-masing.

"Yo @davidbeckham if @england wins I buy you dinner where ever you want in the world, but if @swemnt wins you buy me what ever I want from @ikeasverige ok?" (Yo @davidbeckham jika @england menang, saya membelikan Anda makan malam di mana pun yang Anda inginkan di dunia, tetapi jika @swemnt menang, Anda membelikan saya apa pun yang saya inginkan dari @ikeasverige, ok?" tulis Ibra.

]

Tantangan Ibra dijawab langsung oleh David Beckham di akun Instagram Zlatan Ibrahimovic.

Baca: Berjuang Demi Nonton Konser Celine Dion, Maia Estianty dan Yuni Shara Sampai Lakukan Hal Ini!

Baca: Bangun Kebersamaan, Pemuda Lintas Agama dan Komunitas Halal Bihalal di Pringsewu

Baca: Ekspresi Ariel Tatum yang Bikin Videonya Ditonton hingga Jutaan Kali

"Jika Swedia menang saya pribadi akan membawa Anda ke Ikea dan membeli apa yang Anda butuhkan untuk rumah baru anda di LA Galaksi, tetapi jika Inggris memenangkan pertandingan, saya ingin Anda datang menonton pertandingan Inggris di wembley mengenakan kemeja Inggris dan menikmati ikan dan keripik di setengah waktu," jawab suami Victoria ini.

Hasil sudah kita ketahui bersama. Inggris lah pemenangnya. Tak lama usai kemenangan Inggris, David Beckham mengunggah sesuatu di Insta Story nya.