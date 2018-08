'The Sacred Riana' Tolak Tampil di 5 Negara Eropa, Manajer Ungkap Alasannya

The Sacred Riana

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, JAKARTA - Ilusionis asal Indonesia The Sacred Riana mendapat tawaran mengikuti ajang pencarian bakat di beberapa negara lain setelah ia tampil di America's Got Talent 2018.

Hal itu dikatakan manajernya, Bow Vernon saat dihubungi Kompas.com baru-baru ini.

"Memang efeknya dari America's Got Talent ini banyak got talent, got talent negara lain yang menawarkan Riana untuk ikut di ajangnya mereka. Rusia, Perancis, Belgia... ada lima negara kalau enggak salah," kata Bow.

Bow mengatakan ia menolak tawaran-tawaran itu.

Alasan pertama, The Sacred Riana sedang berfokus pada America's Got Talent 2018.

Terutama setelah mereka lolos ke babak perempat final.

Selain itu pihaknya tak mau menimbulkan kesan kurang baik bila Riana mengikuti ajang pencarian bakat yang dimotori Simon Cowell itu.

"Kita memang sengaja 'udah kita pending aja', istilahnya enggak dulu. Karena kita kan lagi konsen dengan yang ini (America's Got Talent) dan kalau muncul di got talent mulu kan kesannya gimana gitu," tutur Bow.

Sebelum menjajal America's Got Talent, The Scared Riana sudah menjuarai Asia's Got Talent 2017.

Menurut Bow, bisa mengikuti ajang pencarian bakat tersebut di Amerika merupakan pencapaian yang besar.

"Kalau ini kan dari Asia ke Amerika kan memang istilahnya Amerika pusatnya got talent pertama kali. Kenapa enggak," sambungnya.

Bow berharap, eksistensi Riana di Amerika dan sekitarnya bisa membuka kesempatan bagi perempuan yang kerap membawa boneka itu memiliki pertunjukan sendiri di sana.

"Kami berharap ini kan ada magician Indonesia yang bisa dikenal internasional itu membuka, apalagi Amerika, Las Vegas kan terkenal dengan sulapnya kan, kita berharap Riana punya kesempatan punya show sendirilah di sana," imbuhnya.