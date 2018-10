Gagahi Anak Tiri Berusia 16 Tahun, Seorang Kakek Divonis 10 Tahun Penjara

Laporan Reporter Tribun Lampung Hanif Mustafa

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - Yono (68), warga Kampung Kedaung, Kelurahan Sukamaju, Kecamatan Telukbetung Timur, Bandar Lampung, diganjar hukuman 10 tahun penjara karena terbukti menggagahi anak tirinya.

Ia pun menerima vonis tersebut dengan lapang dada.

Dalam persidangan yang digelar di Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjungkarang, Selasa, 16 Oktober 2018, Yono terbukti melanggar pasal 81 ayat 1 dan ayat 3 UU RI No 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang No 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang.

"Untuk itu, terdakwa mendapatkan pidana kurungan selama 10 tahun dengan denda Rp 100 juta. Apabila tidak mampu membayar, maka digantikan dengan pidana kurungan selama tiga bulan," kata ketua majelis hakim Surono.

Saat ditanya soal putusan tersebut, Yono dengan tegas menjawab menerima.

"Terima," teriak Yono.

Saking lantangnya, suara Yono menggema di ruang persidangan.

Dalam dakwaannya yang dibacakan jaksa penuntut umum (JPU) Supriyanti, Yono telah merudapaksa anak tirinya, ASY (16), pada Jumat, 10 Mei 2018 malam.

"Saat itu saksi korban tengah tertidur di ruang samping. Tiba-tiba terdakwa menarik tangan saksi korban hingga terbangun. Saat itu terdakwa berdiri di samping korban dengan tangan memegang golok. Terdakwa mengatakan, ’Ayo ke kamar temani anakmu.’ Lalu terdakwa dibawa ke dalam kamar," sebut JPU.