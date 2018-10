Viral Budaya Baru Karyawan PT KAI Daops 1, Lihat Yang Dilakukan di Pinggir Rel Kereta Api

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, JAKARTA - Sebuah video kebiasaan baru karyawan di jajaran PT Kereta Api Indonesia beredar di media sosial dan viral.

Video itu menunjukkan adanya sejumlah orang yang berdiri di sebuah stasiun. Tepatnya, di pinggiran rel kereta api.

Kepala Humas PT Kereta Api Indonesia Agus Komarudin menerangkan, pegawai di Daerah Operasi 1 Jakarta memiliki budaya baru sejak para pemudik hendak pulang ke kampungnya pada Hari Raya Idul Fitri 1439 Hijriah.

Yakni, para pegawai PT KAI menundukkan kepala sebelum kereta api berangkat ke stasiun tujuan.

Menurut Agus, budaya itu memang rutin dilakukan sejak masa angkutan lebaran tahun 2018

"Ya, itu salah satu budaya di Daerah Operasi 1 Jakarta. Di Stasiun Pasar Senen dan Stasiun Gambir atau di stasiun pemberangkatan Kereta Api Intercity (antar kota, -red) di Daop 1 Jakarta," ujar Agus saat dikonfirmasi Tribunnews, Minggu (21/10/2018).

Agus menerangkan, bila ada pegawai atau pekerja di lingkungan PT KAI Daop 1 jakarta berada di emplasemen atau peron pemberangkatan kereta api, maka budaya tersebut pasti akan terlihat.

"Maksudnya sebagai salah satu bentuk pelayanan dan budaya keramahan pegawai atau pekerja di lingkungan PT KAI. Sebagai bentuk salam hormat, dan sapaan terima kasih kepada penumpang kereta api," kata Agus.

Sebelumnya, video viral di media sosial. Video diunggah oleh akun Twitter @SusiloELS, Jumat (19/10/2018).

Selain berdiri, sejumlah orang tersebut tampak menundukkan kepala saat kereta sedang melintas.

Terkait video itu, akun tersebut menuliskan kicauannya dengan menggunakan bahasa Inggris, "I don’t know what it’s called, I don’t know why they do this. One thing I know: I’m touched, thrilled, and I think I had goosebumps seeing this."

"Aku tidak tahu ini disebut apa. Aku tidak tahu mengapa mereka melakukan ini. Satu hal yang aku tahu, aku tersentuh, senang dan aku pikir aku merinding melihat ini."

Video itu kemudian dibagikan lebih dari 1.000 kali oleh netizen.

