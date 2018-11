Seorang Ibu Peluk Surat Kematian Anaknya Saat Penyerahan Jenazah Korban Pesawat Lion Air

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, JAKARTA - Seorang wanita paruh baya terus menangisi jenazah anaknya yang menjadi korban jatuhnya pesawat Lion Air JT 610 di Posko Post Mortem RS Polri Kramat Jati, Jakarta Timur, Minggu (4/11/2018).

Kakinya lemas melangkah menuju ke depan 6 peti jenazah bewarna cokelat yang diberi kertas penanda nama jenazah korban Lion Air JT 610 yang berhasil diidentifikasi.

Pihak dari Lion Air menyampaikan ungkapan belasungkawanya ketika penyerahan jenazah korban jatuhnya pesawat Lion Air JT 610.

"Kami sampaikan rasa duka cita yang sangat mendalam kepada keluarga korban. Jenazah akan kami serahkan kepada pihak keluarga melalui pihak perwakilan Lion Air," ucap Wakil Kepala Rumah Sakit Polri Kramat Jati Kombes Hariyanto di lokasi.

Setelah menyalami perwakilan keluarga korban, Ia langsung memberikan surat keterangan kematian kepada 6 perwakilan keluarga yang hadir saat proses serah terima jenazah, termasuk ibu paruh baya itu.

Ibu itu langsung memeluk erat surat keterangan yang dilapisi map merah.

Matanya tertuju pada peti jenazah ketiga bertuliskan nama anaknya, Janri Efryanto Sianturi. Acara serah terima berlangsung selama kurang lebih 15 menit.

Wakil Kepala Rumah Sakit RS Polri Kramat Jati Kombes Hariyanto memimpin langsung acara serah terima peti jenazah. Isak tangis keluarga korban pecah saat proses serah terima.

Mereka menangis sambil berdoa di depan peti jenazah anggota keluarga yang menjadi korban.

Berikut 7 nama korban jatuhnya Lion Air JT 610 yang jenazahnya telah teridentifikasi di RS Polri Kramat Jati.

1. Jenazah no PM 00778 dari kantung jenazah No DVI 00/LION KRW/OO77, teridentifikasi sebagai ante mortem No 041 atas nama Rohmanir Pandi Sagala, Laki-laki, Usua 23 tahun, Beralamat di Pondok Bahar Permai A-1/6, RT/RW: 002/007, Karang Tengah, Kota Tangerang, Banten, melalui sidik jari dan medis.

2. Jenazah no post mortem 0002I dari kantung jenazah No DVI 00/lion TJ.Priok/0002, teridentifikasi sebagai ante mortem No 021 atas nama Dodi Junaidi, laki-laki, usia 40 tahun, beralamat Jalan H Sidup, Rempoa, Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan, Banten, melalui DNA.

3. Jenazah no post mortem 0003E dari kantung jenazah No DVI 00/LION Tanjung Priok/0003, teridentifikasi sebagai ante mortem No 073 atas nama Muhamad Nasir, laki-laki, 39 tahun, beralamat Gang Rinjani III, Kelurahan Sayang, Cianjur, Jawa Barat, melalui DNA.

4. Jenazah no post mortem 0006D dari kantung jenazah No DVI 00/LION TJ.PRIOK/0006, teridentifikasi sebagai ante mortem No 136 atas nama Janry Efryanto Sianturi, laki-laki, usia 26 tahun, beralamat Perum Puri Masurai II, Kelurahan Mendalo Darat, Kecamatan Jambi, melalui DNA dan Medis.

5. Jenazah no post mortem 0006R dari kantung jenazah No DVI 00/LION TJ.PRI0K/0006, teridentifikasi sebagai ante mortem No 052 atas nama Karmin, laki-laki, usia 68 tahun, beralamat Jalan Kenanga Koba, Koba, Bangka Tengah, Kepulauan Bangka Belitung, melalui DNA.

6. Jenazah no post mortem 0006C dan No PM 0006I dari kantung jenazah No DVI 00/lion TJ.Priok/0006, teridentifikasi sebagai ante mortem No 060 atas nama Harwinoko, laki-laki, usia 54 tahun, beralamat Jalan Palayu Raya, Tegalgundil, Kelurahan Bogor Utara, Kota Bogor, melalui DNA.

7. Jenazah no post mortem 0011H dari kantung jenazah No DVi 00/lion TJ.Priok/0011, teridentifikasi sebagai ante mortem No 032 atas nama Verian Utama, laki-laki, usia 31 tahun, beralamat Jalan Janjung Duren Dalam III, Tanjung Duren selatan, Grogol, Petamburan, Jakarta Barat, melalui DNA.