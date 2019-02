TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Chord atau Kunci Gitar Cinta Luar Biasa Andmesh Kamaleng. Silakan dicoba di rumah.

G Em

Waktu pertama kali ku lihat dirimu hadir

Am D

Rasa hati ini inginkan dirimu

G Em

Hati tenang mendengar suara indah menyapa

Am D

Geloranya hati ini tak ku sangka

C D

Rasa ini tak tertahan

C D

Hati ini slalu untukmu

G -D/F# Em

Terimalah lagu ini dari orang biasa

Am D

Tapi cintaku padamu luar biasa

Em -D C -G/B

Aku tak punya bunga, aku tak punya harta

Am -G/B C D C G/B Am D

Yang ku punya hanyalah hati yang setia tulus padamu

G Em

Hari-hari berganti kini cintapun hadir

Am D

Melihatmu, memandangmu bagai bidadari

G Em

Lentik indah matamu, manis senyum bibirmu

Am D

Hitam panjang rambutmu anggun terikat

C D C D

Rasa ini tak tertahan hati ini slalu untukmu

G -D/F3 Em

Terimalah lagu ini dari orang biasa

Am D

Tapi cintaku padamu luar biasa

Em -D C -G/B

Aku tak punya bunga, aku tak punya harta

Am -G/B C D C D

Yang ku punya hanyalah hati yang setia tulus padamu oooo

C D

huuu.........

A -E/G# F#m

Terimalah lagu ini dari orang biasa

Bm E

Tapi cintaku padamu luar biasa

F#m -E D

Aku tak punya bunga, aku tak punya harta

Bm A/C# D

Yang ku punya hanyalah hati yang setia

E Bm A/C# D E

Yang ku punya hanyalah hati yang setia

D A/C# Bm E

Terimalah cintaku yang luar biasa

A

Tulus Padamu..

Video clip:

Andmesh Kamaleng adalah seorang penyanyi asal Pulau Alor, Nusa Tenggara Timur, Indonesia.

Ia merupakan juara ajang pencarian bakat menyanyi Rising Star Indonesia musim kedua yang ditayangkan di stasiun televisi RCTI pada tahun 2016-2017, dengan hasil voting terakhir sebesar 80% di babak Grand Final pada tanggal 27 Maret 2017.