Ariel Tatum Trauma di Dunia Hiburan, Sampai Harus Jalani Hipnoterapi

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Ariel Tatum sempat merasa ingin berhenti dari dunia hiburan.

Ariel Tatum mengunggah curahan hatinya tentang niat berhenti dari dunia hiburan di akun Instagram nya.

Ia sempat berniat berhenti dari dunia yang membesarkan namanya itu.

Hal itu ia sampaikan lewat tulisan panjang di akun Instagramnya.

Ariel mengunggah foto ketika sedang bernyanyi.

Kemudian, ia menulis caption tentang kurangnya rasa percaya diri serta demam panggung.

Ia sempat ingin berhenti dari dunia hiburan lantaran merasa tak nyaman tampil di depan banyak orang.

"So it’s been one hell of a month"

"Setelah pernah memutuskan untuk ga akan kembali lagi ke dunia tarik suara karena merasa sangat tidak nyaman bernyanyi di depan banyak orang"

"Merasa sudah mengecewakan banyak pihak karena selalu sulit untuk ga mau mati rasanya diatas panggung"

"Terutama saat saat promo lagu pertama sama Mas @ari_lasso 7 tahun lalu"