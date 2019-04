Kesulitan Berjalan, Bripka Alex Gendong Kakek Harsono yang Tertatih Saat Menuju TPS di Way Tuba

Laporan Reporter Tribun Lampung Anung Bayuardi

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BLAMBANGAN UMPU - Ada kisah mengharukan dibalik penyelenggaraan Pemilu 2019 kemarin.

Salah satunya ditunjukkan salah satu anggota Polres Way Kanan yang melaksanakan pengamanan Pemilu 2019 di TPS 6 Kampung Bandar Sari, Kecamatan Way Tuba, Way Kanan, Rabu (17/4/2019).

Anggota Bhabinkamtibmas Polsek Way Tuba ini bernama Bripka Ripay Alex H.

Hatinya terenyuh saat melihat seorang lansia kesulitan berjalan dari rumah hendak ke TPS, hingga akhirnya Bripka Alex bergegas mendatanginya untuk membantu.

Lansia yang mengaku bernama kakek Harsono itu memang mau ke TPS.

Akibat lama menunggu suami anaknya di ladang, kakek Harsono berjalan kaki perlahan-lahan.

Alex pun langsung bernisiatif, dari pada kelamaan menunggu akhirnya pak Harsono dinaikan sepeda motor kemudian digendongnya hingga TPS

"Setelah memberikan suaranya, saya kembali bantu menuju ke rumahnya,” imbuh Alex.

Kapolres Way Kanan AKBP Andy Siswantoro melalui Kapolsek Way Tuba Iptu Saeful Nawas menyampikan, peristiwa itu bermula saat anggotanya sedang melaksanakan pengamanan pemungutan suara di TPS Kampung Bandar Sari Kecamatan Way Tuba.

Saat sedang bertugas, melihat salah satu warganya berjalan menggunakan tongkat.

Lansia bernama kakek Harsono tersebut hendak menuju TPS dan kondisinya tampak kesulitan berjalan.

Apalagi jaraknya kurang lebih berkisar 1 kilometer dari rumah.

“Mendapati hal tersebut, anggota polsek yang sedang bertugas pengamanan merespon cepat dengan membantu lansia tersebut. Lansia tersebut kemudian di antarkan dan digendong hingga sampai TPS,” jelas kapolsek.

(tribunlampung.co.id/anung bayuardi)