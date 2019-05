Diskon Spesial Ramadan di SOGO Branded Store Bandar Lampung

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - SOGO Branded Store Bandar Lampung memberikan Diskon Spesial Ramadan.

Owner SOGO Branded Store Bandar Lampung Sofyan Lim mengatakan, diskon yang diberikan beragam mulai dari 10 persen sampai dengan 50 persen untuk brand-brand ternama.

Secara rinci, pada program Diskon Ramadan ini ada diskon 20 persen produk Mgee selected item, diskon 10 persen Levi's all item, Lois diskon 20 persen (ada diskon 50 persen selected item), Wrangler diskon 20 persen.

"Kemudian koleksi Cardinal diskon 30 persen all item, Valentino diskon 20 persen all item, Giani diskon 30 persen all item, Ocean Pacific dan Country Fiesta diskon 20 persen," jelasnya, Jumat (10/5/2019).

Produk lainnya yang diskon adalah parfum dan aksesori diskon 20 persen, Cardinal diskon 50 persen selected item, Gabrielle diskon 30 persen, Salt and Pepper diskon 30 persen, Button diskon 30 persen dan Lea diskon 10 persen.

Selain program diskon, SOGO juga memberikan gift menarik untuk konsumen yang melakukan pembelanjaan senilai minimal Rp 1 juta.

Program diskon, pemberian gift dan koleksi-koleksi berkualitas di SOGO dapat menjadi pilihan bagi konsumen dalam berbelanja produk fashion untuk Ramadan maupun Idul Fitri.

"Jangan sampai terlewat program Diskon Ramadhan dari kami, ayo segera berbelanja ke SOGO Branded Store Bandar Lampung," ajak Sofyan.

(Tribunlampung.co.id/Ana Puspita Sari)