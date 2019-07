Deretan Kata-kata Bijak Lucu dan Jenaka untuk Motivasi dan Hiburan

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Dalam hidup, seringkali manusia merasakan jatuh bangun dan pahit getirnya kehidupan.

Yuk simak, deretan kata-kata bijak lucu yang jenaka dalam artikel ini.

Tatkala seeorang insan tengah mengalami keterpurukan, tentu saja ia akan sagat membutuhkan motivasi untuk dorongan semangat agar mereka dapat segera bangkit.

Tak dapat dipungkiri jika kegagalan dan keterpurukan adalah masa – masa yang sulit di dalam hidup.

Kendati percayalah jika semua itu akan segera berlalu dan masa depan akan segera menyambutmu.

Mungkin salah satu yang dapat membantumu untuk memecahkan permasalahan yang ada, kata kata tersebut bisa berupa kata kata bijak. Kata kata Bijak ini sangat banyak sekali manfaatnya, mulai dari memotivasi, memberi semangat untuk bangkit.

Bahkan kata-kata bijak yang bersifat menggelitik sekalipun, sebagaimana yang dilansir Tribunlampung.co.id dari Wow4u.com.

Berikut deretan kata-kata bijak lucu yang jenaka.

1#

"I've met a lot of hard-boiled eggs in my life, but you - you're 20 minutes." - Jan Sterling