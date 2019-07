Pemprov-Grab Teken MoU, Target Tingkatkan Kunjungan Wisatawan Hingga Tekan Kemacetan 

Laporan Reporter Tribun Lampung Audy Aminda Yusandani

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - Tahun ini Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung menargetkan 14 juta kunjungan wisatawan nusantara dan 300 ribu wisatawan mancanegara.

Salah satu langkah yang dilakukan Pemprov Lampung guna mewujudkan target tersebut ialah dengan melakukan Memorandum of Understanding (MoU) dengan PT Solusi Transportasi Indonesia atau Grab.

Adapun MoU tersebut dimaksudkan untuk melakukan Co-Branding Lampung "The Treasure of Sumatera" dalam upaya meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan ke Provinsi Lampung.

"MoU ini diharapkan mampu meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan ke Provinsi Lampung" ujar Pj. Sekda Provinsi Lampung Fahrizal Darminto, dalam acara penandatanganan MoU tersebut, di Ruang Rapat Sekda Provinsi Lampung, Jum'at (19/07/2019).

Pada kesempatan tersebut, Fahrizal turut memberikan ide dan masukan kepada Grab Indonesia untuk dapat menjalin kerjasama ke sekolah-sekolah dalam rangka menurunkan tingkat kemacetan pada saat penjemputan anak sekolah.

"Untuk dapat menurunkan tingkat kemacetan, Grab dapat melakukan kerjasama dengan sekolah untuk dapat melakukan penjemputan siswa sekolah. jadi hal ini juga dapat menurunkan tingkat kemacetan pada saat penjemputan sekolah" jelas Fahrizal.

Namun untuk melakukan hal tersebut, harus diidentifikasi siswa yang dapat menggunakan Grab.

"Kita harus identifikasi siswa yang selalu dijemput. Nantinya siswa yang memiliki rumah satu arah, maka dapat menggunakan Grab bersama" jelas Fahrizal.

Sementara itu, Head of Regional Busniess Development - Indonesia Igel Zibriel menjelaskan bahwa Grab Indonesia siap menjadi partner Co-Branding The Treasure of Sumatera milik Pemprov Lampung dan Grab Indonesia siap menyuarakannya ke seluruh Indonesia.