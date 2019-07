Kata-kata Bijak Lucu dalam Bahasa Inggris dan Artinya, Bisa untuk Status WhatsApp (WA) dan Medsos

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Beragam kata-kata bijak lucu dalam bahasa Inggris yang disertai artinya dapat kamu temukan dalam artikel ini.

Kamu bisa melihat kata-kata bijak untuk membangkitkan semangat apabila sedang dalam kondisi yang tidak baik.

Tak cuma itu, kamu juga bisa menjadikan kata-kata bijak lucu dalam bahasa Inggris sebagai status WhatsApp (WA) atau medsos.

Dengan begitu, orang lain yang melihat status WhatsApp (WA) atau medsos kamu dapat turut membaca kata-kata bijak tersebut.

Berikut, kata-kata bijak lucu dalam bahasa Inggris yang disertai artinya.

1#

"I've met a lot of hard-boiled eggs in my life, but you - you're 20 minutes."

- Jan Sterling

"Aku sudah bertemu banyak telur rebus dalam hidupku, tetapi kamu - denganmu cukup 20 menit."

2#