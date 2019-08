Mutasi Jenderal Polisi, Brigjen Rudi Setiawan Baru 2 Bulan Menjabat Wakapolda Lampung

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Polri melakukan mutasi jenderal polisi, di mana satu di antaranya merupakan jenderal polisi di Polda Lampung.

Adapun, mutasi jenderal polisi tersebut tertuang dalam telegram Kapolri Jenderal Tito Karnavian tertanggal 2 Agustus 2019.

Brigjen Rudi Setiawan dimutasi menjadi Wakapolda Sumatera Selatan (Sumsel).

Padahal, ia baru sekitar 2 bulan menjabat sebagai Wakapolda Lampung.

Apa saja kesan sang jenderal polisi tersebut saat mengemban amanah sebagai Wakapolda Lampung?

Berikut, wawancara eksklusif Tribunlampung.co.id dengan Brigjen Rudi Setiawan.

Tribun: Tanggapan Bapak terkait mutasi ini, padahal baru menjabat Wakapolda Lampung dua bulan?

Brigjen Rudi: Saya baru menjabat dua bulan.

I am seriously. I am happy. Saya terima kasih.

• Jenderal Polisi Asal Lampung Pulang Pergi Naik Taksi Daftar Capim KPK di Jakarta

Senang karena ini suatu kepercayaan yang diberikan kepada saya.