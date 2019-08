Download MP3 Lagu BTS Berjudul Mic Drop, Lengkap Lirik dan Video Klipnya!

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID – Berikut cara unduh atau download MP3 lagu BTS berjudul Mic Drop.

Lagu dengan lantunan lirik yang menarik bertajuk Mic Drop dibawakan oleh grup band BTS.

Mic Drop dirilis pada tahun 2017, dengan jumlah penonton video klip lebih dari 500 juta.

Lagu ini diunggah dalam saluran youtube ibighit pada tanggal 24 November 2017.

Dikutip Tribunlampung.co.id melalui saluran youtube ibighit telah ditonton sebanyak 550 juta kali.

Berikut lirik lagu Mic Drop

Yeah nuga nae sujeo deoreopdae

I don't care maikeu jabeum

geumsujeo yeoreot pae

beoreokhae jal mot igeun geosdeul

seutekki yeoreo gae

geodeuphaeseo ssibeojulge seutaui jeonyeoge

World Business haeksim

seoboe 1sunwi maejin

manhji anhji i class gachil mankkik

joheun hyanggie akchwin banchik

Mic mic bungee

Mic mic bungee

Bright light jeonjin

manghal geo gatassgessjiman I'm fine sorry

mianhae Billboard

mianhae worldwide

adeuri neom jalnagaseo mianhae eomma

daesinhaejwo niga moshan hyodo

uri konseoteu jeoldae eopseo podo

I do it I do it neon maseopsneun rattattui

hok baega apeudamyeon gosohae

Sue it

Did you see my bag

Did you see my bag

teuropideullo baegi gadeukhae

How you think bout that

How you think bout that

Haterdeureun beolsseo hageul tte

imi hwanggeumbit hwanggeumbit naui seonggong

I'm so firin' firin' seonghwabongsong

neoneun hwanggeuphi hwanggeuphi domang syongsyong

How you dare

How you dare

How you dare