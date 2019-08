Peringati HUT RI ke-74, Rutan Kelas II B Kotabumi Gelar Lomba Karaoke 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, KOTABUMI - Momen memeriahkan peringatan HUT RI ke-74 tahun 2019, jajaran pegawai Rumah Tahanan (Rutan) Kelas II B Kotabumi menggelar lomba karaoke yang diikuti oleh perwakilan dinas instansi vertikal yang ada di Kabupaten Lampung Utara.

Kegiatan lomba karaoke digelar berbatengan dengan lomba bermain gaple beregu itu berlangsung di aula Rutan Kelas II B Kotabumi, Selasa malam (13/8/2019).

Hadir dalam acara itu Wakil Bupati Lampung Utara Budi Utomo, Kapolres AKBP Budiman Sulaksono, Dandim 0412/LU, Letkol Inf Krisna Pribudi, Kalapas Kelas II A Kotabumi, Tetra Destorie, Ketua PWI Lampung Utara, Jimi Irawan bersama jajarannya.

Dalam lomba itu setiap peserta wajib menyanyikan satu lagu wajib dan satu lagu pilihan, untuk lagu wajib terdiri dari lagu daerah dnegan kategori bebas pilihan, lagu pilihan untuk pria merupakan lagu bebas dan ada di list youtube.

"Sebelum memulai karoke setiap peserta diperkenankan mengenalkan diri kepada para tamu undangan dan penonton, dalam perlombaan ini akan dipilih sebagai juara 1, 2 dan 3," kata Ria Wahyudi, selaku juri yang juga koordinator lomba, didampingi oleh Itha Afi selaku juri bidang vokal, harmonisasi dan keserasian, dan Taufiq selaku juri bidang LYRIK dan penampilan.

Pada acara itu Kepala Rutan Kelas II B Kotabumi, Denial Arif melantunkan dua buah lagu sebagai persembahan menjamu para tamunya yang berjudul She's Gone dan Forever and one.

"Ini lah keadaan kami, meski keberadaan kami di ruangan terbatas, tapi inovasi kami tanpa batas," ujar Denial Arif.

(Tribunlampung.co.id/Anung Bayuardi)