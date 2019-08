Tembakau Gorila Dipesan di Instagram, Polisi Ringkus Dua Pengedar Narkotika





Laporan Reporter Tribun Lampung Indra Simanjuntak

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, METRO - Satnarkoba Polres Kota Metro meminta sekolah di wilayah setempat bekerjasama dalam mengawasi kenakalan siswa, paska penangkapan dua remaja yang diduga pengedar narkotika jenis tembakau gorila.

Kasat Narkoba Polres Kota Metro Ajun Komisaris Fredy Aprisa Putra mengatakan, dua pria RBS (21) dan JME (17) dibekuk pada salah satu rumah kos di jalan Merpati II, Kelurahan Metro, Kecamatan Metro Pusat, Kamis (15/8) sore.

Dari pengakuan tersangka, tembakau gorila dibeli secara online terselubung melalui instagram.

Kemudian dikirim melalui jasa pengiriman barang dengan modus disembunyikan di antara sejumlah mie instan yang terbungkus rapih.

"Kita melakukan penangkapan setelah mendapatkan informasi dari masyarakat terkait peredaran tembakau gorila. Dugaannya, barang haram ini sudah menyebar di kalangan pelajar. Untuk itu kita meminta kerjasama pihak sekolah untuk memantau siswanya," bebernya, Minggu (18/8).

Dijelaskannya, tembakau gorila baru mereka pesan dan akan diedarkan di kalangan pelajar. "Jadi baru pesan online dan akan mengedarkan di Metro. Pengakuan mereka sasarannya kepada para pelajar. RBS ini berperan sebagai pembeli secara online dan mengemasnya di Metro," bebernya.

Sementara JME berperan memasarkan tembakau gorila yang dikemas RBS ke kalangan pelajar. Dari hasil interogasi, kedua tersangka membeli tembakau gorila dalam sebuah situs instagram seharga 750 ribu per bungkus.

Kemudian dikemas dengan paket hemat menjadi 40 paket kecil dan dijual dengan harga 50 ribu per paket. Keuntungan setiap bungkus mencapai dua jua dipotong modal Rp 750 ribu per bungkus. "Jadi keuntungan bersih yang mereka dapat per bungku Rp 1.250.000," bebernya.



Efek Halusinogen

Kasat Narkoba Polres Metro Ajun Komisaris Fredy Aprisa Putra menjelaskan tembakau gorila termasuk dalam kriteria narkotika. Dimana dapat mengakibatkan halusinogen.

"Efek dari tembakau gorila adalah halusinogen, pengguna dapat bermimpi dan terlihat seperti nyata. Hal tersebut karena tembako gorila punya kandungan zat synthetic cannabinoid (SC). Kandungan tembakau dan ganja sintetis pada tembakau gorila mengakibatkan tubuh menjadi lemas," imbuhnya.

Kemudian menimbulkan efek gangguan psikis. Selain berhalusinasi dan lemas, penggunaan tembakau gorila juga menimbulkan gangguan seperti agitasi, agresi, cemas, ide bunuh diri, gejala putus zat, hingga sindrom ketergantungan.

"Dan yang terakhir adalah gangguan kesehatan. Efek lain pada penggunaan tembakau gorila dapat mengakibatkan stroke iskemeik, hipertensi, takikardi, perubahan segmen ST, nyeri dada, gagal ginjal akut, hingga infark miokardium," tuntasnya.(dra)