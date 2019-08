Kodim, Polres dan BPBD Way Kanan Bersinergi Padamkan Kebakaran Lahan Perkebunan Karet PTPN VII

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BLAMBANGAN UMPU - Kebakaran lahan perkebunan karet milik PTPN VII Blambangan Umpu.

Kobaran api dipadamkan berkat koordinasi dan kerjasama yang baik dari Kodim 0427/Way Kanan, Polres Way Kanan dan BPBD Kabupaten Way Kanan serta dibantu karyawan PTPN VII Blambangan Umpu.

Kebakaran yang diduga berasal dari puntung rokok tersebut terjadi sekitar pukul 11.00 WIB dan dapat dipadamkan pada pukul 17.30 WIB dengan mengerahkan 2 unit mobil Damkar, 2 unit mobil pengangkut air, 2 unit mobil BPBD dan 1 unit Mobil Water Canon milik Polres Way Kanan.

Dandim 0427/Way Kanan, Kapolres Way Kanan dan Sekda Way Kanan yang langsung turun ke lokasi kebakaran juga turut memberikan instruksi kepada TNI, Polri, BPBD Way Kanan serta Karyawan PTPN VII BBU titik-titik mana saja yang harus segera dipadamkan, agar kebakaran tidak semakin meluas.

Dandim 0427/Way Kanan Letkol Czi Komara mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah bersusah payah memadamkan kebakaran lahan, hingga api dapat dipadamkan dan tidak meluas ke tempat lain.

"Inilah yang kita harapkan, semua pihak bersinergi, TNI dalam hal ini Kodim 0427/Way Kanan bersama dengan Polres Way Kanan dan Pemda Way Kanan akan terus bersinergi, tidak hanya penanganan kebakaran lahan, namun dalam berbagai bidang, demi terwujudnya Way Kanan yang aman," pungkasnya, Rabu 21 Agustus 2019.

