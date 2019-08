Faisal Nasimuddin Diduga Rayakan Ulang Tahun Luna Maya Ke-36 Tahun Bersama Ibunya, Intip Buktinya! 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Hubungan Luna Maya dengan konglomerat Malaysia Faisal Nasimuddin dikabarkan merenggang.

Namun, saat ulang tahun Luna Maya yang ke-36 kemarin, Faisal Nasimuddin dan ibunya diduga kunjungi Luna Maya.

Pasalnya dua foto yang diunggah oleh Faisal Nasimuddin dengan foto Luna Maya yang diunggah oleh Diana Nasimuddin memiliki kesamaan, yakni tempat duduknya.

Adik Faisal Nasimuddin, Diana Nasimuddin mengunggah foto Luna Maya sedang meniup lilin, Senin (26/8/2019)

Saat itu, Luna Maya sedang duduk di sebuah sofa berwarna coklat.

Di saat yang bersamaan, Faisal Nasimuddin juga mengunggah foto bersama Ibunya di sofa yang sama.

"Forever with my better half (selamanya dengan belahan hati)," tulis Faisal Nasimuddin, Selasa (27/8/2019).

Kesamaan tempat duduk mereka membuat beberapa netizen berasumsi bahwa Faisal Nasimuddin rayakan ulang tahun Luna Maya.

Di sisi lain hubungan Luna Maya dengan Diana Nasimuddin masih terlihat akrab.

"Selamat ulang tahun Luna tersayang! Kami hanya saling kenal sedikit tapi kami punya banyak perjalanan bersama.