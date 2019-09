Profil Kim Ji Won, Pemeran Drama Korea Arthdal ​​Chronicles Part 3 Bareng Song Joong Ki

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Kim Ji Won menjadi lawan main Song Joong Ki dalam drama Korea Arthdal ​​Chronicles Part 3, yang menjadi drama Korea terbaru 2019.

Bagaimana profil Kim Ji Won?

Nama Kim Ji Won melambung setelah bermain di drama Korea The Heirs.

Ia juga menjadi pemeran utama drama Korea Fight for My Way.

Kini, Kim Ji Won menjadi pemeran drama Korea Arthdal ​​Chronicles Part 3.

Ia menjadi pemeran drama Korea Arthdal ​​Chronicles Part 3 bersama Song Joong Ki.

Dalam profil Kim Ji Won, ia lahir pada 19 Oktober 1992.

Pada KDrama Arthdal ​​Chronicles Part 3, ia memerankan tokoh Tan Ya.

• Sinopsis Arthdal ​​Chronicles Part 3, Song Joong Ki dan Kim Ji Won Bertemu Lagi

Tan Ya merupakan penerus klan Wahan.

Adapun, cerita Arthdal ​​Chronicles Part 3 mengenai sejarah tentang kota mitos Arth, ibu kota kerajaan Gojoseon.