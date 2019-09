Sinopsis Arthdal ​​Chronicles Part 3, Song Joong Ki dan Kim Ji Won Bertemu Lagi

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Buat penggemar Song Joong Ki dan Kim Ji Won, yuk simak, sinopsis Arthdal ​​Chronicles Part 3, yang menjadi drama Korea terbaru 2019.

Bagaimana sinopsis Arthdal ​​Chronicles Part 3?

KDrama Arthdal ​​Chronicles Part 3 tayang pada September 2019.

Adapun, drakor Arthdal ​​Chronicles Part 3 adalah drama fantasi zaman kuno pertama Korea.

Para pemeran Arthdal ​​Chronicles Part 3, antara lain Song Joong Ki dan Kim Ji Won.

Sebelum menjadi pemeran Arthdal ​​Chronicles Part 3, Song Joong Ki dan Kim Ji Won berakting dalam drama populer Descendants of the Sun.

Berbeda dari kebanyakan drama Korea, KDrama Arthdal ​​Chronicles Part 3 akan menggunakan sistem musim.

Musim pertama dan kedua masing-masing 6 episode akan tayang musim panas.

Musim ketiga direncanakan tayang pada paruh kedua tahun ini.

Masing-masing setiap musim berjudul “Part 1: The Children of the Prophecy”, “Part 2: Sky Turned Inside Out, Rising Land”, and “Part 3: Arth, the Prelude to All the Legends”.